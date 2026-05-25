HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh SN 1991

Chi Chi (T/h)
|

Nguyễn Duy Khánh bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Điện Biên vừa chính thức công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1991, ngụ tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, hành vi phạm pháp của Nguyễn Duy Khánh diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025. Thời điểm này, dù bản thân không hề có bất kỳ chức năng, quyền hạn nào trong quy trình tuyển dụng nhân sự của ngành y tế, Khánh vẫn cố tình thêu dệt các thông tin sai sự thật.

Ra lệnh khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh SN 1991 - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra kiểm tra, khám xét nơi làm việc của Khánh. Ảnh: Báo CAND

Đối tượng này tự nhận bản thân có thể lo lót cho người lao động vào làm việc chính thức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cùng một số cơ sở y tế khác trên địa bàn. Mục đích duy nhất của màn kịch này là nhằm bòn rút tài sản từ những người nhẹ dạ, đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Do đặt trọn niềm tin vào những thông tin gian dối mà Khánh đưa ra, gia đình của 3 nạn nhân đã gom góp và chia làm nhiều đợt để giao tiền cho đối tượng này. Cụ thể, vào các ngày 11/9, 18/9 và 22/10/2025, các bị hại đã trực tiếp chuyển cho Khánh tổng số tiền lên tới 520 triệu đồng với hy vọng "chạy việc" thành công.

Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi quyết định đi làm, các nạn nhân ngã ngửa khi phát hiện tên của con em mình hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ danh sách tuyển dụng nào của các cơ sở y tế địa phương.

Ra lệnh khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh SN 1991 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh nghe Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VOV

Khi bị các gia đình phát hiện và ráo riết đòi lại số tiền đã giao, Nguyễn Duy Khánh bắt đầu lộ nguyên hình. Đối tượng liên tục đưa ra các lý do quanh co, lấp liếm và tìm cách chuyển hóa số tiền "chạy việc" trên thành các giao dịch vay mượn dân sự thông thường nhằm mục đích tẩy trắng hành vi và né tránh trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Nhận thấy hành vi của Khánh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản rõ ràng thông qua thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm, ngày 16/3/2026, các hộ gia đình bị hại đã đồng loạt gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan Công an.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang khẩn trương mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh SN 2001
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

báo mới

bắt tạm giam

khám xét

khám xét nơi làm việc

Hay độc lạ

Sống trẻ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại