HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh SN 2001

Chi Chi
|

Đặng Quốc Thanh là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 25/5 cho biết đã thi hành Lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh (SN 2001), thường trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Quốc Thanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Quốc Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “SIN 8386” tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố… nhằm tạo lòng tin, kêu gọi nhiều người góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh SN 2001 - Ảnh 1.

Đặng Quốc Thanh làm việc tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Lâm Đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi của Đặng Quốc Thanh khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thúy Hiền SN 1984
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

công an

bắt tạm giam

chủ tiệm cầm đồ

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Thi hành Lệnh bắt tạm giam

bắt chủ tiệm cầm đồ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại