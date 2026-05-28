HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Lưu Văn Hải SN 1980

Duy Anh
|

Giám đốc Lưu Văn Hải bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 công nhân tử vong, tối 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980 trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người…

Ra lệnh bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Lưu Văn Hải SN 1980 - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hoá với diện tích 13.600 m2, diện tích khai thác 10.000 m2.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại thôn Án Đình, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Anh Tuấn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Để tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản, Lưu Văn Hải đã thuê các anh Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988 và Lò Văn Quý, sinh năm 1990 đều cư trú tại bản Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Lưu Văn Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mình.

Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí khai thác, Lưu Văn Hải chỉ đạo Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Ra lệnh bắt tạm giam chủ doanh nghiệp Lưu Văn Hải SN 1980 - Ảnh 2.

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, từ cuối tháng 3/2026, Lưu Văn Hải chỉ đạo các anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông.

Để tiết kiệm chi phí, Hải đã chỉ đạo 3 người khoan đá nhồi mìn cách chân núi từ 5 - 7 mét, mục đích để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch), sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15 mét để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi.

Khoảng 13 giờ ngày 20/5, để tiện cho việc nghiền đá, Lưu Văn Hải chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Bắt khẩn cấp Hà Thị Tuất SN 1982
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Thanh Hoá

tai nạn nghiêm trọng

bắt tạm giam

Công an Thanh Hoá

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại