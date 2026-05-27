Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền SN 1992

Duy Anh
Nguyễn Phước Tiền cùng một đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

‎Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (sinh năm 1992, trú tại phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992 (cư trú ấp Quốc Hưng, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang).

Đối tượng Nguyễn Phước Tiền (Ảnh: Công an An Giang).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Phước Tiền có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị phạt tù vào năm 2018.

Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Lê Ngọc Đức, người từng chấp hành án về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đầu năm 2026, sau khi Thái Bình Dương, sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gia đình bà Nguyễn Thị Cúc đã tìm đến Đức nhờ giúp đỡ. Đức sau đó liên hệ với Tiền để bàn bạc việc “chạy án”.

Đối tượng Lê Ngọc Đức (Ảnh: Công an An Giang).

Sau đó, Đức và Tiền đến nhà bà Cúc. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết lãnh đạo ở Trung ương, có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án. Tin tưởng, từ đầu tháng 2/2026 đến hết tháng 4/2026, gia đình bà Cúc đã nhiều lần đưa cho Tiền và Đức tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Đồng thời, thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 04 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để phối hợp điều tra.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

