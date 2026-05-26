Bắt khẩn cấp Hà Thị Tuất SN 1982

Duy Anh
|

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh qua ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định, ngày 19/5, Bùi Quang Trường, sinh năm 1986, trú tại khu 8 Vân Đồn, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản Telegram tên "Không Tên" để nhận, mua bán số lô, số đề với Hà Thị Tuất, sinh năm 1982, trú tại khu 5, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ; đồng thời mua bán số lô, số đề với Bùi Quang Hùng, sinh năm 1977, trú tại tổ 14, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Bùi Quang Hùng còn sử dụng tài khoản Telegram để nhận nhiều tin nhắn mua số lô, số đề từ Đoàn Minh Tuấn, sinh năm 1964, trú tại tổ 24, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 19/5 là gần 400 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Trường, Hà Thị Tuất, Bùi Quang Hùng và Đoàn Minh Tuấn để điều tra về hành vi đánh bạc; đồng thời khởi tố vụ án "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt về hành vi Đánh bạc theo quy định hiện hành.

