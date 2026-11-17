Đối tượng Trương Ngọc Tứ Phương cùng một đồng phạm bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 11/11 vừa qua, Công an phường Tô Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 1994, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang và Trương Ngọc Tứ Phương, sinh năm 1993, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

Công an phường Tô Châu đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Công an An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 01/11, lợi dụng trú mưa Phương và Lộc phát hiện xe mô tô của anh Nguyễn Phước T., sinh năm 2005, trú tại khu phố Hà Giang, phường Tô Châu, đậu trước cửa nhà, nên hai đối tượng đã lấy trộm.

Sau khi lấy trộm, cả hai mang xe về nhà Phương cất giấu, thay đổi biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, với mục đích mang đi tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Đến khoảng 10 giờ ngày 04/11, trong quá trình Phương và Lộc đang điều khiển chiếc xe mô tô trên đường đi tiêu thụ thì bị Công an phường Tô Châu phát hiện, kiểm tra và mời về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, đấu tranh ban đầu, lực lượng Công an xác định cả hai có liên quan đến vụ trộm cắp nêu trên.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.