Ông Ihor Fedirko - Giám đốc điều hành Hội đồng các nhà chế tạo vũ khí Ukraine đã phát biểu như vậy trong một video mới về dự án quân sự "Vũ khí".

Theo ông Fedirko, mặc dù Ukraine vẫn chưa tự sản xuất được hệ thống phòng không nhưng nước này đang hiện đại hóa các tên lửa cũ của Liên Xô.

"Tôi muốn nói thế này: Nếu chúng ta nói trực tiếp về bản thân tên lửa - thứ có thể bắn hạ mục tiêu, thì hiện tại Ukraine vẫn chưa có tiến triển trong lĩnh vực này. Và rất có thể, tiến độ đang chậm lại một chút, bởi vì chúng ta đã chuyển sang lĩnh vực mà chúng ta biết cách làm. Và chúng ta biết điều đó - máy bay không người lái".

"Chúng ta đang chế tạo máy bay không người lái đánh chặn và máy bay chiến đấu không người lái... Về tên lửa, xét cho cùng, vấn đề lớn nhất đối với chúng ta là đầu dẫn đường".

"Chúng ta không sản xuất những hệ thống như vậy, chúng phải được mua. Việc sản xuất các hệ thống phòng không mang tính quốc tế hơn: những hệ thống như vậy được quản lý chặt chẽ", ông Fedirko giải thích.

Khi hiện đại hóa R-60MK và các biến thể khác của tên lửa, những linh kiện analog được thay thế bằng loại kỹ thuật số, cho phép tăng đáng kể độ nhạy của đầu tự dẫn hồng ngoại cũ. Có thông tin cho rằng "một số công ty đã đạt được cải tiến gần gấp 10 lần về độ nhạy của cảm biến".

Đầu dò hồng ngoại trong mô hình huấn luyện của tên lửa R-60.

Ngoài ra, tên lửa này đang được cải tiến để phóng từ các bệ phóng trên mặt đất như một tổ hợp phòng không thay thế. Tuy nhiên như ông Igor Fedirko nhấn mạnh, đây chỉ là giải pháp tạm thời, cho phép sử dụng hiệu quả các tên lửa cũ không còn sử dụng được nữa.

"Chúng có sẵn trong kho, và cũng có ở một số nước hậu Xô Viết. Tuy nhiên xét một cách tương đối, đây là con đường phát triển bế tắc".

"Nguyên nhân duy nhất là do hiện tại chúng ta không có cơ hội và năng lực để chế tạo một loại tên lửa hoàn toàn mới, và chúng ta đang phục chế một thứ cũ kỹ cũng như sử dụng nó với chi phí rất thấp", ông Fedirko nhấn mạnh.

Đây không phải là dự án đầu tiên của Ukraine cải tiến tên lửa không đối không của Liên Xô trên bệ phóng mặt đất.

Trước đó vào tháng 5 năm 2024, một xuồng không người lái của hải quân Ukraine được trang bị tên lửa phòng không R-73 đã bắn hạ tiêm kích Su-30SM Nga ở Biển Đen.

Tên lửa R-73 mới hơn R-60 - chúng được sản xuất từ năm 1982, trong khi R-60 - từ năm 1974. R-73 cũng nặng hơn 2,5 lần và có tầm bay tối đa cao gấp 2 - 4 lần (20 - 40 km so với 10 km khi phóng từ máy bay) và khối lượng đầu đạn cũng gấp đôi.