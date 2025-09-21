Quỳnh Lương vừa đẻ được 1 tháng đã vội lên tiếng về tin không muốn có con

Không lựa chọn giấu kín bưng chuyện mang bầu hay có con như nhiều sao Vbiz khác, diễn viên Quỳnh Lương thoải mái chia sẻ về hành trình làm mẹ trên trang cá nhân. Sau khi biết đang mang thai con thứ 2, nữ diễn viên sinh năm 1995 tạm dừng công việc nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Lương mới đây đăng tải hình ảnh xuất hiện với vẻ ngoài nhợt nhạt hơn bình thường, đầu bù tóc rối cho con ti sữa. Cô viết: "Con chưa từng hỏi mẹ có muốn hay không". Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, Quỳnh Lương bất ngờ vướng ồn ào bị cho rằng đang ẩn ý nói không muốn có con.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 đã gấp rút lên tiếng đính chính, khẳng định rất hạnh phúc và đã đợi một thời gian rất lâu mới có con. Cô cho hay: "Muốn - rất muốn có con. Căn canh cả năm trời mới bầu sinh ra được em bé yêu ơi là yêu ấy. Đăng cái dòng trạng thái kèm ảnh trong khi nội dung chính là tình trạng người đang ướt nhẹp, đầu tóc bù rù chưa kịp sấy thì mọi người suy nghĩ thành không muốn có con. Ý là tình trạng đó người ta không muốn, muốn khô ráo sạch sẽ cho con bú chứ không phải không muốn có con".

Quỳnh Lương từng đăng tải hình ảnh xuất hiện nhợt nhạt, đầu ướt và rối tung ngồi cho con bú

Cô lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng không muốn có con, đơn giản chỉ là mong muốn người sạch sẽ để bồng bế bé

Dưới phần bình luận, Quỳnh Lương chia sẻ thêm cô luôn sốt sắng lo lắng khi nhìn thấy con khóc. Do đó dù có người đang trông, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng chạy tới dỗ dành. "Ở đây có mẹ nào giống em không. Có người đang bế con rồi nhưng con mà khóc vẫn không yên tâm làm cái gì không. Thà bỏ đó ra ôm con cho lành chứ để người nhà dỗ con giúp sốt hết cả ruột ý. Đó là lý do tại sao có bức ảnh đó. Vì ngoài bản thân đang dỗ ra thì chả an tâm bất kỳ ai luôn", cô chia sẻ.

Quỳnh Lương luôn sốt sắng khi nghe thấy tiếng con khóc, không yên tâm để cho ai dỗ bé

Ngày 11/8, Quỳnh Lương hạnh phúc chia sẻ tin vui đã chào đón con gái thứ hai, bé được đặt tên thân mật là Nala – lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai, nơi cô và Tiến Phát bén duyên. Nữ diễn viên cho biết hành trình làm mẹ lần này trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ luôn có chồng ở bên đồng hành, chăm sóc chu đáo.

Chuyện tình của Quỳnh Lương – Tiến Phát cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai gia đình. Trước khi tìm thấy nhau, cả hai từng đi qua đổ vỡ hôn nhân. Sau hơn một năm gắn bó, cặp đôi công khai tin vui có con vào đầu năm 2025 và đến tháng 3 cùng năm đã tổ chức lễ ăn hỏi, chính thức về chung một nhà.

Sáng 10/9, Quỳnh Lương đăng hình ảnh rõ mặt của con gái Nala vừa tròn đầy tháng