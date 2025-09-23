Từ “hot girl Kem Xôi”, Quỳnh Kool sau hơn 10 năm vào nghề đã có cho mình một vị trí vững trong làng phim truyền hình, không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ mà còn là một trong những nữ diễn viên được săn đón tại các sự kiện, quảng cáo cho các nhãn hàng, vì độ nhận diện và lượng người hâm mộ đông đảo.

Quỳnh Kool.

Thời gian gần đây, cô nàng tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông lẫn mạng xã hội khi tham gia vai chính Hoàng Lan trong dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - phim truyền hình được "remake" từ phim 30 Chưa Phải Là Hết (Trung Quốc). Nhân vật gây nhiều tranh cãi cũng là lúc cái tên Quỳnh Kool được chú ý nhiều hơn, ngoài nhan sắc có phần khác lạ do tăng lên 7kg trong quá trình quay phim thì nét diễn xuất của sao nữ này cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Đi cùng thành công nghề nghiệp, Quỳnh Kool ngày càng chứng minh độ “giàu có” cả về hình ảnh lẫn tài sản. Tuy rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng xã hội nhưng với những gì đang có ở cả sự nghiệp lẫn đời tư, dù chỉ mới chạm ngưỡng 30, nhiều người phải khẳng định luôn: "Quỳnh Kool không giàu, ai giàu?"

Vào tháng 7/2025 vừa qua, cô gây chú ý khi tậu xế hộp Mercedes-Benz có giá khoảng 2 tỷ đồng. Trước đó, Quỳnh Kool cũng đã sở hữu một chiếc xe hơi khác phụ vụ cho công việc, đi lại ở Hà Nội.

Quỳnh Kool tậu xế hộp mới 2 tháng trước.

Chưa dừng lại ở đó, 1 năm trước, vào năm 2025, cô gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhà lên mạng xã hội, với phong cách pastel ngọt ngào, đậm chất tiểu thư.

Tuy không tiết lộ chi phí sửa chữa, xây dựng tổ ấm này, song nhìn cách bài trí, và các ngóc ngách trong nhà, nhiều người cho rằng bất động sản này của 9X có giá trị không hề nhỏ, lên đến tiền tỷ là điều dễ hiểu.

Quỳnh Kool từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn nhà.

Một góc khác trong căn nhà là nơi nữ diễn viên để túi hiệu, Quỳnh Kool cũng nổi tiếng với những bộ sưu tập quần áo, trang sức đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, nếu theo dõi các nền tảng mạng xã hội cá nhân của cô nàng, không khó để thấy hình ảnh Quỳnh Kool trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước, chỉ riêng vài tháng trở lại đây, cô đã ghé Trung Quốc rồi tới Singapore.

Từ túi hiệu đến các chuyến du lịch.

Không thường xuyên flex cuộc sống lên mạng xã hội, song không khó để thấy "phía sau" sự hào nhoáng trong cuộc sống của Quỳnh Kool đến từ những nỗ lực làm việc trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua của cô nàng. Từ "hot girl Kem Xôi" Quỳnh Kool trở thành một trong số ít những nữ diễn viên trẻ đắt show nhất hiện nay khi liên tục xuất hiện ở khung giờ vàng "vũ trụ VFC". Cô nàng chuyên đảm nhận vai chính trong các dự án ăn khách như: Quỳnh Búp Bê, Nhà Trọ Balanha, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Đừng Làm Mẹ Cáu...

Với độ nổi tiếng của mình, Quỳnh Kool cũng trở thành gương mặt đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo, chụp ảnh mẫu,...

Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Kool còn lấn sân kinh doanh khi mở một quán cafe vintage ở Hà Nội.

Vốn kín tiếng, cô nàng cũng hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm với truyền thông, trên mạng xã hội. Vài năm trở lại đây, cô vướng tin đồn "phim giả tình thật" với B Trần, song cả hai đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhan sắc thăng hạng.

Hiện tại, cô nàng vẫn độc thân và giàu có! Nhiều người cho rằng sự giàu có của Quỳnh Kool không chỉ nằm ở vật chất (dù còn trẻ tuổi nhưng đã có được nhiều thành tựu) mà còn nằm ở sự giàu có trong vai diễn, lượng người hâm mộ tăng lên theo thời gian.



