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"Quỳnh Kool bầu" lên hot search

Hải My
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Tiết lộ của Quỳnh Kool khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Từ lâu Quỳnh Kool đã là cái tên được công chúng dành nhiều sự quan tâm, yêu thích. Bởi không chỉ phủ sóng trên phim Việt giờ vàng, Quỳnh Kool còn nhận nhiều lời khen nhờ visual ngọt ngào, gương mặt baby, thu hút cùng phong cách nữ tính, dịu dàng đặc trưng. Tính đến hiện tại, đã khoảng 10 năm trong nghề từ danh xưng hot girl đến diễn viên, Quỳnh Kool ngày càng khẳng định được độ nhận diện trong lòng khán giả.

Tuy nhiên thời gian gần đây, diện mạo của Quỳnh Kool khiến nhiều người không khỏi bàn tán. Nhiều người nhận xét, cô nàng có phần tăng cân, vóc dáng tròn trịa hơn so với trước đây. Chính vì vậy mà từ gương mặt đến vóc dáng của Quỳnh Kool có nhiều thay đổi, khác lạ khiến ai cũng phải bàn tán mỗi khi xuất hiện.

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Sắc vóc Quỳnh Kool gần đây được dân mạng chú ý

Đáng chú ý hơn trong một đoạn clip mới đây trên TikTok, Quỳnh Kool càng thu hút thêm sự chú ý khi tiết lộ “đang bầu” vì được hỏi về ngoại hình. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng nhanh chóng “quay xe”, hóm hỉnh bày tỏ: “Em đang bầu bé mỡ… Thật ra dạo gần đây em ở nhà, ăn cơm mẹ nấu nhiều nên là…”.

Song cũng chính vì màn thú nhận “đang bầu” của Quỳnh Kool mà khiến netizen thảo luận rôm rả. Không chỉ bàn tán về nhan sắc, chuyện tình cảm, đời tư của nữ diễn viên cũng được dân tình tìm kiếm nhiệt tình. Cũng chính vì vậy mà các cụm từ khoá “Quỳnh Kool và chồng hiện tại”, "Quỳnh Kool bầu", "Chồng của Quỳnh Kool",... bất ngờ leo hot search, được tìm kiếm phổ biến trên TikTok.

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Câu nói đùa "đang bầu" của Quỳnh Kool khiến cả cõi mạng tìm kiếm danh tính chồng của nữ diễn viên

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Loạt từ khoá liên quan đến Quỳnh Kool được tìm kiếm phổ biến

Bởi Quỳnh Kool vốn cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm hay chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng của mình. Dù nhiều lần, Quỳnh Kool cũng vướng nghi vấn hẹn hò với đồng nghiệp song cô đều lên tiếng, cho biết tất cả chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Hiện tại ở tuổi 31, Quỳnh Kool từng cho rằng cô không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn xa vời về một người bạn trai. Hình mẫu lý tưởng mà nữ diễn viên yêu thích là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, quan trọng là phù hợp và tạo được cảm giác an toàn, thấu hiểu để đồng hành.

Dù vậy, Quỳnh Kool vẫn dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp riêng của mình và trải nghiệm cuộc sống. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chỉ đăng tải những hình ảnh quảng bá phim, đi sự kiện. Ngoài ra, cô cũng thường chia sẻ các hình ảnh đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, chơi pickleball và tận hưởng cuộc sống tự do của mình.

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Quỳnh Kool tập trung thời gian cho công việc và tận hưởng cuộc sống

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