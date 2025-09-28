Quỳnh Anh Shyn với Nam Phùng đúng 1 cặp trời sinh, khui cả loạt đôi Vbiz không sợ 1 ai!

Hội bạn Em Xinh những ngày qua liên tục khiến cõi mạng bùng nổ khi có chuyến du lịch sang chảnh tại resort ven biển và check-in trên du thuyền ở Vĩnh Hy. Loạt ảnh du lịch gây bàn tán khi hé lộ thêm các nhân vật khác xuất hiện, trong đó có Tăng Duy Tân và WOKEUP.

Khi dân mạng bàn tán rần rần, thì Quỳnh Anh Shyn tiếp tục công khai đăng ảnh ngồi bàn ăn cùng hội bạn, trong đó là khoảnh khắc rõ mồn một Bích Phương ngồi cạnh Tăng Duy Tân và Orange kề sát WOKEUP.

Quỳnh Anh Shyn trở thành "thuyền trưởng" mạnh nhất những ngày qua khi liên tục hé lộ loạt khoảnh khắc hẹn hò của các cặp đôi

Tưởng chừng chỉ đến đó là đủ rần rần, thì mới đây, Nam Phùng - bạn trai của Quỳnh Anh Shyn - cũng tung thêm "mảnh ghép còn lại" khiến dân tình phải ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân, Nam Phùng chia sẻ loạt ảnh thảnh thơi trên du thuyền, bên cạnh anh không ai khác chính là Tăng Duy Tân và WOKEUP. Địa điểm check-in hoàn toàn trùng khớp với nơi mà hội Em Xinh đã chia sẻ trước đó, vô tình "bóc trọn" hội anh em cũng tham gia chuyến đi này.

Nếu Quỳnh Anh Shyn là người khui ảnh hội chị em với visual căng đét, thì bạn trai cô lại tiện tay hé lộ hẳn đàng trai khoe body rắn rỏi, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng "chanh sả". Vừa du lịch vừa trở thành những "tay khui chuyện tình cảm" bất đắc dĩ, netizen không khỏi hài hước khi gọi Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng là "ông tơ bà mối".

Quỳnh Anh Shyn xả ảnh bên hội chị em thì Nam Phùng tung luôn khoảnh khắc của hội anh em cây khế

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng vừa du lịch vừa tác nghiệp cho hội fan ở nhà

Nhiều người không khỏi thích thú trước độ "tất tay" của Quỳnh Anh Shyn và bạn trai Nam Phùng khi liên tục trở thành nhân vật chính khui loạt khoảnh khắc để đời trong chuyến du lịch sang chảnh cùng hội bạn Em Xinh.

Mạng xã hội không chỉ bùng nổ với những màn "soi" tình ái từ hội bạn, mà còn kéo thêm sự chú ý lớn vào chính chuyện tình cảm của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng - cặp đôi fashionista đình đám vốn kín tiếng nhưng nay lại vô tình thành "ông tơ bà mối" bất đắc dĩ.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phúc đã bên nhau 6 năm

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng hiện là một trong những cặp đôi fashionista được yêu thích bậc nhất Vbiz. Không chỉ đồng điệu trong gu thời trang, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đồng hành và hỗ trợ nhau từ công việc cho đến đời thường.

Thực tế, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng đã gắn bó khoảng 3 năm, song phải đến Valentine 2022, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai từng nhiều lần để lộ hint hẹn hò khi bị bắt gặp đi mua sắm, khoác vai tình tứ ở trung tâm thương mại hay xuất hiện thân mật trong các khung hình chung.

Nam Phùng vốn là stylist kiêm nhà thiết kế, có nhiều năm hoạt động trong giới thời trang. Anh chính là người đồng hành cùng Quỳnh Anh Shyn trong hàng loạt dự án street style cá tính, góp phần giúp nữ fashionista khẳng định dấu ấn thời trang riêng. Không chỉ giới hạn trong nước, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng còn nhiều lần cùng nhau tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế.