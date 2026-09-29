“Quyết không để các nàng thơ nhàm chán”: Hồ Gươm lại thay thảm hoa mới, Hà Nội dạo này thơ thế nhỉ!

Vừa quen mắt với những luống hoa cũ, nơi đây đã lại “thay áo” bằng thảm violet Nhật tím hồng, khiến cả đoạn bờ hồ trông chẳng khác gì một góc vườn trong tranh Monet.

Những ngày cuối tháng 9 này, Hồ Gươm lại trở thành một trong những điểm đến đông đúc nhất Hà Nội. Người đi dạo, người hóng gió, người tranh thủ ghi lại vài khoảnh khắc đầu thu. Nhưng năm nay, Hồ Gươm dường như có thêm một "đặc sản" mới: những thảm hoa ven hồ liên tục được thay đổi, khiến khung cảnh vốn đã nên thơ lại càng giống một khu vườn cổ tích giữa lòng phố.





Trong những ngày chớm thu, nắng không còn gay gắt như mùa hè mà dịu vàng, rót xuống mặt hồ một lớp ánh sáng trong veo. Những hàng cây cổ thụ vẫn xanh mướt, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời, còn dưới chân cây là những luống hoa được chăm chút, trải dài theo mép hồ.

Có đoạn là những khóm hoa cẩm tú cầu xanh mát, đoạn khác điểm sắc ngũ sắc, hồng tím, sao nhái hay vạn thọ. Hoa nối hoa, cây nối cây, tạo thành những mảng màu mềm mại chạy dọc theo bờ nước. Đứng từ phía lối đi, chỉ cần một góc máy vừa đủ là có thể bắt trọn cả mặt hồ xanh ngắt, những tán cây cổ thụ và một vạt hoa rực rỡ phía trước.

Hoa trồng dốc xuống tận mép nước

Điểm khác biệt của đợt trồng lần này nằm ở cách bố trí. Thay vì chỉ là một luống hoa phẳng chạy men theo lối đi, thảm violet Nhật được trồng trên cả triền dốc thoai thoải, bắt đầu từ chân những gốc cây già rồi đổ dần xuống tận mép nước.

Đó cũng là lý do những đoạn bờ hồ có thảm hoa thường đông người hơn hẳn. (Ảnh: untitled.space.00, duennn21, sweethands.clay_)

Nhờ vậy, chỉ cần đứng trên lối đi lát đá và hạ máy xuống một chút là đã có thể gom trọn ba lớp vào cùng một khung hình, gồm thảm hoa ở tiền cảnh, mặt nước xanh ở giữa và hàng cây cổ thụ phía xa. Người chụp không cần trèo lên đâu cả, cũng không cần ống kính gì đặc biệt.

Hiếm nơi nào giữa trung tâm thành phố lại có một khoảng hoa được trồng dày đến vậy, từ chân những gốc cây già chạy thẳng xuống tận mép nước. Chỉ cần đứng lại một chút, Hồ Gươm vốn quen thuộc bỗng trở nên rất khác.

Hồ Gươm lại “thay áo”, lần này là cả một vườn hoa tím hồng

Nhưng vẻ đẹp ở Hồ Gươm dường như chẳng chịu đứng yên. Chỉ vài tuần sau, những luống cẩm tú cầu xanh đã được thay bằng thảm violet Nhật, hay còn được biết đến với tên gọi hoa ngọc hân, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho bờ hồ.

Không phải kiểu tím đơn sắc, thảm hoa mới đan xen nhiều sắc độ từ tím nhạt, tím thẫm đến hồng, đỏ hồng và những nhành trắng nhỏ nổi bật giữa nền hoa. Các cành hoa vươn cao thành từng chùm, xếp sát nhau tạo thành một lớp hoa dày, bồng bềnh như những đám mây màu tím hồng.

Hoa trải dài dọc lối đi ven hồ, phía sau là mặt nước xanh trong và những hàng cây quen thuộc. (Ảnh: @juongdidau)

Ở một góc nhìn, phía xa còn thấp thoáng Tháp Rùa cổ kính; ở góc khác là Tháp Hòa Phong nằm giữa không gian xanh. Những chi tiết vốn quá quen thuộc của Hà Nội bỗng được phủ thêm một lớp màu mới, khiến khung cảnh có chút lãng mạn như bước ra từ một bức tranh.

Bên cạnh thảm hoa là lối đi lát đá, những hàng ghế gỗ và bóng cây xanh. Người đi bộ có thể dừng lại nghỉ chân, còn những người mê chụp ảnh thì gần như không thể bỏ qua góc hoa đang vào mùa đẹp.

(Ảnh: kieuoanh_tr)

Cuối tuần, khi Hồ Gươm trở nên nhộn nhịp hơn, những “nàng thơ” cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Có người diện áo dài, có người chọn váy nhẹ nhàng, thả tóc, trang điểm xinh xắn rồi tìm một vị trí phía trước hoặc phía sau luống hoa để vừa lấy được người, vừa gom thật nhiều hoa vào khung hình.

Cũng có người chẳng cần xuất hiện trong ảnh. Chỉ cần tìm một góc thật đẹp, căn máy để thảm hoa tím hồng nằm trọn phía trước mặt hồ, phía xa là màu xanh của nước và bầu trời, vậy là đủ.

Video: Các nàng thơ chụp ảnh ở thảm hoa bên Hồ Gươm





Những hình ảnh ấy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội cùng những lời rủ rê rất Hà Nội: “Cập nhật vườn hoa Hồ Gươm chiều nay. Quá xinh luôn”, “Uầy lên Hồ Gươm ngay cho tôi, đang có hoa mới xinh quá” hay “Không để cho các nàng thơ nhàm chán, Hồ Gươm lại update thảm hoa mới. Hoa gì tôi không biết tên, mà nó đẹp”.

Có người còn liên tưởng những mảng tím, hồng loang vào nhau dưới nắng với những bức tranh của Monet.

Và quả thật, có những khoảnh khắc Hồ Gươm chẳng cần thêm bất cứ bộ lọc nào. Chỉ cần nắng nhẹ, mặt nước xanh, một thảm hoa đang nở và những tán cây rung rinh trong gió là đã đủ khiến người ta muốn đứng lại lâu hơn một chút.

Những chiếc ghế nằm ngay giữa luống hoa

Dọc đoạn bờ hồ đang có hoa, những chiếc ghế gỗ khung sắt sơn xanh được đặt quay mặt ra nước, lưng ghế gần như chạm vào luống hoa phía sau. Có chiếc nằm lọt hẳn giữa hai vạt hoa, ngồi xuống là bốn bề đều tím hồng.

Chính cách bố trí ấy khiến người ta nán lại lâu hơn. Thay vì đứng chụp vài kiểu rồi đi, nhiều người chọn ngồi hẳn xuống ghế, tựa lưng, nhìn ra mặt nước. Với dân chụp ảnh, chiếc ghế gỗ nâu trên nền hoa tím cũng thành một đạo cụ sẵn có, khỏi phải mang theo gì.





Bên cạnh ghế còn có những tấm vách gỗ dựng đứng, xếp thành hàng nan dọc màu nâu đỏ, vừa che chắn vừa vô tình tạo thêm một phông nền khác cho những ai không muốn khung hình chỉ toàn hoa và nước.

Giữa những chiếc máy ảnh và những tà áo dài, phần lớn người ngồi quanh hồ vẫn là những người vốn ra đây mỗi ngày.

Trên một chiếc ghế quay mặt ra Tháp Rùa, ba bà cụ ngồi sát nhau trò chuyện, lưng quay lại phía luống hoa mà chẳng buồn ngoái nhìn. Cách đó một quãng, một thanh niên đeo kính, khoác balo, ngồi một mình trên bờ kè giữa vạt hoa, không cầm điện thoại, chỉ nhìn ra mặt nước.

Với họ, thảm hoa mới có lẽ chỉ là một thay đổi nhỏ trên con đường đi bộ quen thuộc. Nhưng cũng chính những dáng ngồi ấy khiến Hồ Gươm những ngày này không giống 4một phim trường, mà vẫn là một cái hồ giữa phố, nơi người ta ra để ngồi chứ không chỉ để chụp.

Mùa thu đẹp nhất vẫn còn ở phía trước

Dẫu vậy, những ngày đầu thu mới chỉ là màn dạo đầu cho mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội.

Hiện tại, buổi trưa vẫn còn khá nóng, nhưng chỉ thêm vài tuần nữa, khoảng giữa tháng 10 và đầu tháng 11, tiết trời sẽ dịu hơn, bầu trời trong hơn và những con phố quanh Hồ Gươm cũng dần mang một vẻ rất khác. Khi ấy, một vòng hồ vào buổi sáng sớm hay chiều muộn có thể trở thành một trong những cách dễ nhất để cảm nhận mùa thu Hà Nội.

(Ảnh: helly_neff, iamsiia_)

Người ta đi bộ dưới những hàng cây, ngồi trên ghế đá nhìn mặt hồ, ghé một quán cà phê, nhâm nhi một ly đồ uống rồi thong thả ngắm phố phường. Có ngày cây vẫn xanh, có ngày vài chiếc lá bắt đầu ngả vàng, rồi lá rơi theo từng cơn gió nhẹ. Thành phố vẫn đông đúc ở ngay bên cạnh, nhưng quanh mặt hồ lại có một nhịp sống chậm hơn đôi chút.





Có lẽ đó cũng là lý do Hồ Gươm luôn giữ được một vị trí rất riêng, dù Hà Nội ngày càng có thêm vô số điểm vui chơi và góc check-in mới.

Nơi đây không chỉ là một biểu tượng của Thủ đô. Hồ Gươm còn giống như một khoảng lặng nằm giữa lòng phố cổ - nơi mỗi mùa đi qua lại khoác lên mình một diện mạo khác, nhưng cảm giác thân thuộc thì vẫn còn nguyên.

Và nếu những thảm hoa đang nở rộ hôm nay đã đủ khiến người ta muốn xách máy ảnh lên Hồ Gươm, thì có lẽ mùa thu thực sự của Hà Nội, với nắng hanh vàng, trời cao xanh và những hàng cây bắt đầu chuyển sắc, vẫn còn đang chờ ở phía trước.