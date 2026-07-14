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Quyết định khởi tố Lương Văn Hải - đối tượng cởi trần vào trụ sở xã đập phá

Trang Anh
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Lương Văn Hải có hành vi chửi bới, đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 14/7/2026 cho biết, ngày 08/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Văn Hải, (sinh năm 1990, trú tại thôn An Thịnh, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 02/7/2026, Công an xã Đông Tiền Hải nhận được tin báo của đồng chí bảo vệ UBND xã Đông Tiền Hải có một nam thanh niên cởi trần, đi vào khu vực làm việc của UBND xã trong trạng thái có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia có hành vi chửi bới, đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã.

Đối tượng Lương Văn Hải - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Tiền Hải có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng gây rối trên. Qua điều tra xác định: Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 02/7/2026, Lương Văn Hải cởi trần, có sử dụng rượu bia đi vào Văn phòng HĐND-UBND xã có hành vi chửi bới, lớn tiếng, quát tháo, Hải lấy một điều khiển điều hòa ném vào tường, có lời nói xúc phạm cán bộ UBND xã đang làm việc tại trụ sở, gây mất an ninh trật tự công cộng và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 08/7/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hải về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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