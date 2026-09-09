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Quyết định bắt tạm giam Trần Tuấn Hưng SN 1976

Trang Anh
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Bị can Trần Tuấn Hưng bị bắt về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 9/9/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Hưng (sinh năm 1976, trú tại số nhà 24 đường Trịnh Toàn, khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bị can Hưng bị bắt về tội "Trộm cắp tài sản".

Quyết định bắt tạm giam Trần Tuấn Hưng về tội Trộm cắp tài sản năm 2026 - Ảnh 1.

Bị can Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Qua vụ việc trên, Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; đối với các tài sản có giá trị chưa sử dụng đến cần bảo quản, trông giữ cẩn thận.

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Quyết định bắt tạm giam Trần Tuấn Hưng về tội Trộm cắp tài sản năm 2026 - Ảnh 2.Khởi tố giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền và 9 cán bộ

Bà Huyền đã “chung chi” định kỳ số tiền 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Tags

Tuấn Hưng

tỉnh Hà Tĩnh

Nghệ An

trộm cắp tài sản

tội phạm

bắt trần tuấn hưng

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