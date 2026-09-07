Bắt người phụ nữ ghi lô đề và con dâu SN 1999

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 30 tờ phơi đề, gần 14 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác có liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 7/9/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và triệt xóa một điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua, bán số đề tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, chiều 27/08/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Phan Thiết bắt quả tang 2 phụ nữ gồm H.T.T. (SN 1966, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và con dâu S.T.T.D. (SN 1999, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đang bán số đề cho 2 người mua trực tiếp tại một căn nhà trên đường Vạn Thủy Tú.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 người phụ nữ còn bán số đề cho một số người khác thông qua ứng dụng mạng xã hội.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 30 tờ phơi đề, gần 14 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.