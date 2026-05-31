Quyền Linh nói thẳng: "Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi"

Tùng Ninh
|

"Họ soi nhà tôi ở đâu, bao tiền, đi xe gì, làm gì, con tôi làm sao…", MC Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống đời thực với trên sân khấu, màn ảnh.

Anh nói: "Cuộc đời nghệ sĩ như tôi khác xa trên màn ảnh lắm. Sau khi tấm màn nhung khép lại, nghệ sĩ thường cô đơn, vì nghệ sĩ thường hay lãng mạn, phóng khoáng và nhiều sự bay bổng.

Quyền Linh đi dép tổ ong

Quyền Linh đi dép tổ ong

Vì thế nên khi trở về thực tại, họ bị hụt hẫng vì không giống trong nghệ thuật, kể cả đi ngoài đường cũng khác người lắm.

Khi tôi chưa nổi tiếng, tôi muốn làm gì thì làm, ngồi lề đường, nằm dài ra đó, ăn gói xôi, ổ bánh mì cũng được. Tôi thích ăn ở lề đường, ăn trong hẻm, thích những thứ dễ dàng.

Khi đã nổi tiếng, tôi không thể làm thế vì nếu tôi ngồi đó người sẽ soi, đưa lên mạng. Ngay cả việc tôi đi dép tổ ong, ai trong nghề cũng biết tôi như vậy từ xưa. Tôi thích đi dép tổ ong, đi từ thời chưa có gì trong tay. Không phải tôi mê nó mà vì nó rẻ, bền, không sợ hư, không tốn tiền.

Không ai để ý tôi đi dép tổ ong. Tới khi tôi nổi tiếng, họ bắt đầu soi tôi. Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi. Rồi họ nói tôi ôn nghèo kể khổ, cố tình đi dép tổ ong cho người ta thương. Đó là sự khác biệt rõ ràng. Tôi không được phép sống cho cuộc đời của riêng mình và hơi co cụm lại với từ "ngôi sao".

Quyền Linh nói thẳng: "Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi" - Ảnh 2.

Hồi xưa, tôi rất mê trở thành ngôi, nhưng sau khi đạt được rồi, tôi sợ. Trước đó, tôi ngồi đâu cũng gác chân cho thoải mái, ngồi ăn cơm thì thích bới cơm lên ăn ào ào như heo. Nhưng nổi tiếng rồi, tôi đi ăn ở ngoài phải từ tốn, không dám nhai.

Hồi xưa, tôi ở đâu không ai biết, nhưng từ hồi nổi tiếng, họ soi nhà tôi ở đâu, bao tiền, đi xe gì, làm gì, con tôi làm sao… Nó thay đổi cả một ý thức hệ trong gia đình, đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau xem có ai nhìn mình không.

Thậm chí, đến con tôi bây giờ cũng mất luôn tự do của một đứa trẻ, ngồi đâu cũng bị người ta chụp hình, ăn gì cũng ngại, không được thoải mái. Từ diễn viên tới MC khác, có gia đình thì khác, và tới lúc nổi tiếng, thành ngôi sao lại càng khác nữa".

