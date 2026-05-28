Nam NSƯT lên TP. Hồ Chí Minh lấy vợ đại gia: "Cô ấy là ân nhân của cuộc đời tôi"

"Bà xã đúng là đại gia của tôi" – Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình với vợ doanh nhân giàu có.

Anh nói: "Trước khi có gia đình, tôi không có nơi để về, giống như đi lang thang, ăn chơi chỗ này chỗ kia một chút. Về tới nhà, tôi có làm được bao nhiêu cũng hết sạch chẳng còn giữ đồng nào. Làm 10 ngàn cũng tiêu hết 10 ngàn, thậm chí còn nợ thêm.

Đến khi có gia đình, tôi biết giữ lại, tích lũy, tiết kiệm để dồn về cho gia đình. Vì vậy, ngoài việc phát triển hạnh phúc, tôi còn phát triển được về kinh tế, tích lũy thêm để kinh doanh, đầu tư thêm cái nọ cái kia, từ đó sinh lời.

Ngày xưa tôi đâu biết gì về kinh doanh, bán xôi bán bánh mì còn không biết, chỉ biết ăn thôi. Sau khi có gia đình, tôi biết mình phải làm gì, kinh doanh gì".

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn tới bà xã: "Nói thì không biết đến bao giờ cho hết, tôi vẫn nói thường ngày, vợ tôi là ân nhân của cuộc đời tôi. Tôi một thân một mình ở thành phố xa hoa này, cảm thấy cô đơn và cô độc.

Tôi sống đúng như trong bài hát của nhạc sĩ Phú Quang: "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, chẳng thấy mình nhớ nổi một con đường". Tức là tôi đi rất nhiều con đường nhưng chẳng nhớ nổi con đường nào.

Tôi làm nhiều ngành nghề nhưng cũng chẳng nhớ nổi nghề nào và cũng chẳng nghề nào thành công vì tôi không tập trung vào nó.

Từ khi có bà xã, tôi được định hình là người có gia đình, một định hướng rất rõ ràng. Tôi phải nhắc mình làm gì cho gia đình với sự động viên, hỗ trợ từ bà xã. Tôi nói thẳng là hỗ trợ về kinh tế luôn vì bà xã tôi khá hơn tôi rất nhiều.

Từ đó, tôi được mở ra cả một con đường để cứ thế bước đi. Bà xã đúng là đại gia của tôi. Tôi cảm ơn bà xã rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi nói câu này nhiều quá rồi, bà xã nghe nhiều rồi cũng nhàm".

