Quỹ vàng lớn nhất thế giới "gom" gần 19 tấn vàng chỉ trong 3 phiên

Cập nhật mới nhất, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 3,4 tấn vàng trong phiên 25/2, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.097,6 tấn. Như vậy, quỹ đã mua ròng tổng cộng gần 19 tấn vàng trong 3 phiên liên tiếp.

Việc quỹ vàng lớn nhất thế giới gia tăng nắm giữ diễn ra trong bối cảnh giá vàng cho thấy dấu hiệu hồi phục. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên 25/2 tại mốc 5.164 USD/oz, tăng 0,38% so với phiên trước, thậm chí trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 5.220 USD/oz.

Dù đã lùi lại từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào hôm 29/1, giá vàng hiện vẫn tăng khoảng 20% từ đầu năm đến nay. Trong tháng 2, giá vàng chuyển sang trạng thái tích lũy, giằng co quanh vùng 5.000-5100 USD/oz.

Thực tế, nhu cầu phòng ngừa rủi ro tiếp tục gia tăng ở mức cao trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ biến động và căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran âm ỉ nóng. Ngoài ra, việc đồng USD sụt giá trở lại cũng hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Từ rạng sáng ngày 24/2 theo giờ Washington, mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% mới của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực. Cột mốc này mở ra giai đoạn điều chỉnh vội vã trong chính sách thương mại sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ gói thuế quan trước đó của ông.

Ông Trump từng đe dọa nâng thuế từ 10% lên 15%, song đến thời điểm 12:01 sáng thứ Ba, Nhà Trắng vẫn chưa ban hành chỉ thị chính thức để kích hoạt mức thuế cao hơn. Một quan chức chính quyền tiết lộ rằng Nhà Trắng đang soạn thảo lệnh mới nhằm nâng thuế lên 15%, nhưng lộ trình thực thi vẫn chưa được thống nhất.

Sự thiếu minh bạch từ Washington đã khiến các chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu lao vào rà soát các hiệp định thương mại hiện có để đánh giá mức độ ảnh hưởng. Những đối tác thương mại lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ lập tức tạm ngừng các cuộc đàm phán đang diễn ra cho đến khi Mỹ làm rõ định hướng mới.

Bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại bất định khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Về trung và dài hạn, các tổ chức tài chính lớn đã đưa ra những kịch bản dự báo với mức độ lạc quan khác nhau cho triển vọng giá vàng.

Trong báo cáo đưa ra ngày thứ Tư, JP Morgan dự báo giá vàng có thể đạt 6.300 USD mỗi ounce vào cuối năm 2026. Bên cạnh quan điểm lạc quan của JPMorgan, Morgan Stanley thận trọng hơn với mục tiêu 4.800 USD/ounce vào năm 2026. Trong khi đó, Goldman Sachs nghiêng về kịch bản quanh 5.400 USD, cho rằng vàng được hỗ trợ bởi môi trường rủi ro cao nhưng chưa đủ điều kiện để xác lập một “siêu chu kỳ” hàng hóa.﻿