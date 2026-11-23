Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động và bảo đảm thời gian nghỉ theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019.

Dịp lễ Quốc khánh vừa qua, công ty bà Đào Phụng (TPHCM) cho người lao động nghỉ ngày 1 và 2/9, nhưng do muốn cho người lao động được nghỉ nhiều hơn, công ty sắp xếp làm bù vào ngày 30/8 (Chủ nhật) để nghỉ bù vào ngày 31/8 (thứ Hai). Như vậy người lao động được nghỉ kéo dài 3 ngày 31/8, 1/9, 2/9.

Bà Phụng hỏi, ngày làm bù 30/8 (Chủ nhật) công ty bà có phải trả lương làm thêm 200% cho người lao động không, hay trả theo ngày làm việc bình thường. Nếu hoán đổi như vậy có bắt buộc lấy ý kiến người lao động không, hay doanh nghiệp có thể tự quyết định?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động".

Căn cứ quy định nêu trên, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động và bảo đảm thời gian nghỉ theo khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019. Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên với nội quy lao động và việc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại doanh nghiệp để xác định, thực hiện.