Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 421/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP và Nghị định số 144/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2025/NĐ-CP).

Thay thế Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ một số mặt hàng khoáng sản gồm nhôm, đồng, kẽm và thiếc tại Phụ lục II (Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác) của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP cụ thể như sau:

Về sản phẩm nhôm, Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ toàn bộ Chương 76 về các mã hàng nhôm và các sản phẩm bằng nhôm bao gồm: Nhôm chưa gia công (76.01); Phế liệu và mảnh vụn nhôm (76.02); Bột và vảy nhôm (76.03); Nhôm ở dạng thanh, que và hình (76.04); Dây nhôm (76.05); Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm (76.06).

Về sản phẩm đồng, Nghị định loại bỏ các mã hàng: 74.03 – Đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công; 74.04 - Phế liệu và mảnh vụn của đồng; 74.05 - Hợp kim đồng chủ; 74.06 - Bột và vảy đồng; 74.07 - Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình; 74.11 - Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.

Về sản phẩm kẽm, Nghị định loại bỏ toàn bộ Chương 79 về các mã hàng kẽm và các sản phẩm bằng kẽm bao gồm kẽm chưa gia công (79.01); phế liệu và mảnh vụn kẽm (79.02); bột, bụi và vẩy kẽm (79.03); kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây (79.04); kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng (79.05).

Về sản phẩm thiếc, Nghị định đã bỏ các mã hàng 80.01 - Thiếc chưa gia công; 80.02 - Phế liệu và mảnh vụn thiếc; 80.03 - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP nêu rõ: Đối với hàng hóa xuất khẩu có mã hàng thuộc các nhóm hàng đã loại bỏ nêu trên đã được thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan trước ngày 26/11/2026 mà thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP từ ngày 26/11/2026 thì áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2026.

Trước đó, Khoản 14 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 144/2026/NĐ-CP quy định: Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác theo định hướng của nhà nước về không khuyến khích xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản thô được quy định tại Danh mục (Phụ lục II) ban hành kèm theo Nghị định này là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP cũng xác định các sản phẩm trên là trường hợp không áp dụng thuế suất 0%. Theo Bộ Tài chính, việc đưa các sản phẩm trên ra khỏi Phụ lục II tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành chủ động mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu hóa giá thành, hỗ trợ doanh nghiệp về dòng tiền lưu động khi được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn thuế khi xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu trên thị trường quốc tế trong bối cảnh hiện nay, góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hơn nữa vào dây chuyền máy móc, công nghệ, tăng cường chế biến sâu sản phẩm. Việc sửa đổi, bổ sung này có thể đem lại tác động tích cực đến thị trường nội địa thông qua việc thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất, qua đó tạo thêm nhu cầu đối với nguyên liệu, dịch vụ và lao động trong nước. Việc khuyến khích đầu tư vào công nghệ và chế biến sâu cũng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả của chuỗi cung ứng trong nước.