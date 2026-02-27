Thực hiện Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1-3-2026 cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường.

Từ 1-3-2026, thực hiện kiểm định mức khí thải xe ô tô nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5). Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Cụ thể, từ ngày 1-3-2026 sẽ áp dụng các mức khí thải như sau:

Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999.

Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016.

Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Tiếp theo, từ ngày 1-1-2027 sẽ áp dụng mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 1-1-2028 sẽ áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1-1-2032 áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Cục Đăng kiểm khuyến cáo với chủ xe và lái xe

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các xe ô tô có năm sản suất được quy định như trên phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc bảo dưỡng định kỳ, thay dầu/nhớt, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải: kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy, phụ gia xử lý khí thải,… là những yếu tố quan trọng giúp hệ thống động cơ hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng theo thiết kế của nhà sản xuất. Đồng thời, nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy và giảm phát thải.

"Sự chủ động của người dân không chỉ giúp phương tiện đáp ứng quy định mới, hạn chế việc phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường" - Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho hay.