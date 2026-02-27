Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 3-2026

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH khi phục hồi

Theo Luật Phục hồi, phá sản năm 2025, người sử dụng lao động đang thực hiện thủ tục phục hồi DN được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng.

Quy định này giúp DN giảm áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn, tạo điều kiện tái cơ cấu và ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 cũng cho phép áp dụng thủ tục phá sản rút gọn nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- DN hoặc hợp tác xã có không quá 20 chủ nợ không bảo đảm, tổng nợ gốc không quá 10 tỉ đồng;

- DN nhỏ và siêu nhỏ;

- DN không còn tài sản hoặc tài sản không đủ để thanh lý và chi trả chi phí phá sản;

- Tổ chức tín dụng;

- DN bảo hiểm, tái bảo hiểm không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán sau khi chấm dứt kiểm soát;

Các trường hợp khác thực hiện theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của TAND Tối cao. Cơ chế này giúp quá trình xử lý phá sản minh bạch, hiệu quả hơn.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

Nhà đầu tư nước ngoài được lập doanh nghiệp trước khi có dự án

Luật Đầu tư năm 2025 cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế trước khi thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với điều kiện đáp ứng quy định về tiếp cận thị trường.

So với Luật Đầu tư năm 2020, đây là bước cải cách quan trọng, đơn giản hóa trình tự thủ tục, tăng tính chủ động và hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam.

Nội dung do AI tạo ra phải có dấu hiệu nhận biết

Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 đặt ra yêu cầu minh bạch trong việc phát triển và sử dụng AI. Nhà cung cấp phải bảo đảm người dùng biết khi đang tương tác với hệ thống AI, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng mà máy đọc được để phân biệt với nội dung thật. Quy định này góp phần hạn chế giả mạo, deepfake và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Luật Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 cũng quy định DN hoạt động trong lĩnh vực AI được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo pháp luật về khoa học - công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số và đầu tư; đồng thời được hỗ trợ tiếp cận hạ tầng tính toán, dữ liệu và môi trường thử nghiệm. Luật thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cho phép miễn, giảm một số nghĩa vụ trong phạm vi nhất định.

Ngoài ra, Quỹ Phát triển AI quốc gia được thành lập để đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ lõi và hỗ trợ khởi nghiệp. DN nhỏ được hỗ trợ chi phí đánh giá, công cụ tự đánh giá và tiếp cận dữ liệu dùng chung...

Tăng thẩm quyền cấp xã trong việc bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025 mở rộng thẩm quyền cho cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được sao, chụp tài liệu độ "tối mật". Người đứng đầu cơ quan tham mưu Đảng ủy, trưởng ban HĐND, trưởng phòng UBND cấp xã được sao, chụp tài liệu độ "mật".

Quy định này nhằm tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.