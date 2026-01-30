HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026

Duy Anh |

Dưới đây là các mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 theo quy định mới nhất.

Quy định hiện hành về lệ phí trong lĩnh vực cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 64 ngày 30/6/2025, cụ thể như sau:

Quy định mới nhất về thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026 - Ảnh 1.

Ngoài những trường hợp trên, hiện nay đối với việc cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính sẽ được miễn phí khi thực hiện trên VNeID.

Quy định mới nhất về thẻ căn cước áp dụng từ ngày 1/1/2026 - Ảnh 2.

Lệ phí đăng ký hồ sơ trực tuyến được thu bằng với lệ phí thu nhận hồ sơ trực tiếp, bảo đảm thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cơ quan công an đề nghị người dân cần nắm rõ các quy định nêu trên, chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi có nhu cầu; đồng thời cảnh giác trước các thông tin sai sự thật về lệ phí để tránh bị lợi dụng, trục lợi.

