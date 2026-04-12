Quy định mới liên quan đến xếp lương giáo viên

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên.

Lần đầu tiên giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Khi Nghị định số 93 ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực, chức danh “giáo viên giáo dục thường xuyên” chính thức được xác lập.

Trên cơ sở đó, Thông tư 23 quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng, bao gồm hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17) và hạng I (mã số V.07.05.16).

Giữ ổn định lương và quyền lợi khi thay đổi chức danh

Một điểm đáng chú ý của Thông tư là việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm ổn định đội ngũ. Giáo viên đang làm việc ở vị trí việc làm nào sẽ được chuyển sang đúng hạng chức danh tương ứng với vị trí đó và tiếp tục giữ ổn định thang lương hiện đang áp dụng.

Việc bổ nhiệm chức danh căn cứ vào 3 điều kiện: đạt tiêu chuẩn về đạo đức, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và đang giữ các chức danh được áp dụng hệ số lương của viên chức tương ứng.

Việc xếp lương đối với giáo viên giáo dục thường xuyên bảo đảm thống nhất với quy định về việc xếp lương hiện hành.

Theo đó, giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38); giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với giáo viên giáo dục thường xuyên trong cơ sở giáo dục thường xuyên ngoài công lập thực hiện theo thỏa thuận giữa giáo viên với cơ sở giáo dục nhưng không thấp hơn quy định nêu trên.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, trường hợp giáo viên giáo dục thường xuyên chưa đạt điều kiện để được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên quy định tại Điều 9 Thông tư này thì tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương hiện đang được xếp, khi đạt đủ điều kiện theo quy định.

Quyết định bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên sau khi đạt đủ điều kiện có hiệu lực kể từ ngày giáo viên đạt đủ điều kiện theo quy định nhưng không sớm hơn ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (9/4/2026).

Trường hợp giáo viên giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu.