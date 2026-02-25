Quy định mới khi đi mua vàng vía Thần Tài 2026: Chủ quan một chi tiết, ‘mất trắng’ cả chục triệu!

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người dân lại đổ về các cửa hàng vàng từ sáng sớm, xếp hàng chờ mua lấy may trong ngày vía Thần Tài. Không ít người chuẩn bị sẵn vài chục triệu đồng tiền mặt, cẩn thận bỏ trong túi hoặc balo với tâm lý “mua nhanh cho kịp giờ đẹp”. Tuy nhiên, thói quen giao dịch tiền mặt như vậy đang tiềm ẩn không ít rủi ro, từ mất an toàn tài sản đến nguy cơ vi phạm quy định mới khi Chính phủ yêu cầu các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng, nhằm siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch cho thị trường.

Ảnh minh họa

Trước tình trạng giao dịch vàng bằng tiền mặt tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó kiểm soát, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012), yêu cầu các giao dịch mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Quy định mới này nhằm tăng tính minh bạch, phòng ngừa vi phạm và siết chặt quản lý thị trường vàng.

Mua vàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán bằng chuyển khoản

Theo khoản 10 Điều 4 Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012) quy định, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 340/2025 (sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2-2026) quy định phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ những quy định trên thì khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo đúng quy định.

Như vậy, trong bối cảnh thị trường vàng sôi động trở lại sau Tết, người dân khi đi bán hoặc mua vàng cần đặc biệt lưu ý hình thức thanh toán. Việc chia nhỏ giao dịch tiền mặt trong ngày hoặc không thực hiện thanh toán qua tài khoản khi đạt ngưỡng quy định có thể khiến giao dịch không hợp lệ và đối mặt với mức xử phạt đáng kể.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.