Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 25 tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng mức đầu tư của công trình.

Sáng hôm qua (27/11), một công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân vùng biên giới tỉnh Hà Tĩnh chính thức được khởi công. Đó là cầu Lĩnh Hồng, nằm trên tuyến Quốc lộ 8C, kết nối hai thôn Hồng Lĩnh và Đông Hồng, xã Sơn Hồng.

Theo Trang thông tin điện tử UBND xã Sơn Hồng, lễ khởi công công trình được tổ chức với sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và chính quyền địa phương.

Đây là công trình được người dân mong đợi sau nhiều năm gặp khó khăn trong việc đi lại, giao thương mỗi khi mùa mưa lũ đến. Đáng chú ý, cây cầu mới được thiết kế với tuổi thọ công trình chính lên tới một thế kỷ.

Lễ khởi công cây cầu (Ảnh Quỹ Thiện Tâm/ Báo Hà Tĩnh)

Cây cầu gần 39 tỷ đồng, thiết kế sử dụng trong 100 năm

Cụ thể, theo thông tin từ UBND xã Sơn Hồng, dự án xây dựng cầu Lĩnh Hồng có tổng mức đầu tư 38,643 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm tài trợ 25 tỷ đồng, hơn 13,6 tỷ đồng còn lại được bố trí từ ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Như vậy, nguồn tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm chiếm gần 2/3 tổng vốn đầu tư của công trình.

Cầu Lĩnh Hồng mới được xây dựng theo kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp dài 24m. Tổng chiều dài cầu đạt 82,2m, chiều rộng 10m, tải trọng thiết kế HL93 và tuổi thọ thiết kế của công trình chính là 100 năm.

Bên cạnh phần cầu chính, dự án còn bao gồm hệ thống thoát nước, các hạng mục gia cố chống xói lở và bảo đảm an toàn giao thông. Đây là những hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với một công trình nằm tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cam kết kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ và ngân sách nhà nước.

Vị trí sẽ cây cây cầu (Ảnh Quỹ Thiện Tâm)

Nơi từng bị nước lũ cuốn trôi 20m đường đầu cầu

Trước khi dự án mới được khởi công, người dân địa phương đã có 24 năm sử dụng cầu tràn Lĩnh Hồng. Công trình được đưa vào khai thác từ năm 2002, dài hơn 100m, rộng khoảng 6m.

Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, cây cầu dần bộc lộ nhiều hạn chế. Theo Báo Hà Tĩnh, vào mùa mưa lũ, công trình thường xuyên bị ngập sâu từ 0,8-1,2m, có những đợt kéo dài tới 3-5 ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa, kinh doanh của người dân.

Đặc biệt, vào khoảng 8h sáng ngày 29/9/2025, sau ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi khoảng 20m đường đầu cầu phía Bắc, khiến giao thông qua khu vực bị đình trệ.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 135 hộ dân thuộc 3 thôn. Những người vốn qua lại cây cầu mỗi ngày để làm ăn, buôn bán phải tạm dừng công việc.

Chia sẻ vào thời điểm đó, bà Hoàng Thị Long, người dân địa phương, cho biết: “Ngày nào tôi cũng qua lại cây cầu này để làm ăn buôn bán, nhưng từ khi cầu bị sập, việc kinh doanh của tôi phải dừng lại”.

Để sớm nối lại giao thông, đơn vị quản lý đường bộ phải huy động nhân lực, máy móc, sử dụng rọ đá và lắp đặt lại các mảng bê tông bị nước lũ cuốn trôi.

Hơn một năm sau sự cố, việc khởi công cầu Lĩnh Hồng mới mở ra kỳ vọng giải quyết lâu dài tình trạng giao thông bị chia cắt. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.

Hai cây cầu được khởi công trong 17 ngày

Lĩnh Hồng không phải cây cầu duy nhất được Quỹ Thiện Tâm tài trợ xây dựng tại khu vực biên giới trong tháng 11 năm nay. Trước đó, ngày 10/11, tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, dự án xây dựng cầu cứng qua sông Mã cũng chính thức được khởi công.

Theo hồ sơ trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La, dự án có tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng, chiều dài cầu 145,3m, rộng 8m. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm tài trợ 25 tỷ đồng, phần vốn còn lại đến từ ngân sách địa phương.

Như vậy, chỉ trong vòng 17 ngày, hai cây cầu tại Sơn La và Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng lần lượt được khởi công, với tổng nguồn tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm là 50 tỷ đồng.

Trước đó, quỹ khởi công xây dựng 1 cầu khác ở Sơn La (Ảnh Quỹ Thiện Tâm)

Được thành lập ngày 3/10/2006, Quỹ Thiện Tâm là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup, do vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sáng lập và đóng góp.

Theo thông tin được Quỹ công bố vào cuối năm 2025, riêng trong lĩnh vực phát triển hạ tầng dân sinh, tổ chức này đã tài trợ xây dựng 400km đường giao thông, 50 cây cầu và 102 công trình nước sạch trên cả nước.

Sau 20 năm hoạt động, theo số liệu Vingroup công bố, tổng nguồn lực dành cho các hoạt động thiện nguyện đã vượt 46.000 tỷ đồng, với khoảng 10 triệu lượt người được hỗ trợ.