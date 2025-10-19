Quốc vương của Nữ nhi quốc - mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký 1986" ở tuổi 73 vẫn "đốt mắt" người ta bởi thân hình gọn, dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn

Gần bốn thập kỷ trôi qua kể từ khi "Tây Du Ký 1986" ra mắt, hình ảnh Chu Lâm trong vai Quốc vương Tây Lương Nữ Quốc vẫn là một biểu tượng khó phai. Ở tuổi 73, nữ diễn viên huyền thoại này vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi thân hình thon gọn, dáng đứng hiên ngang và phong thái nhanh nhẹn, quý phái khi bà xuất hiện tại khu di tích cổ Lạc Ấp (thành phố Lạc Dương, Trung Quốc) hồi đầu năm.

Hiện tại, trong nhiều cuộc bình chọn trên trang mạng xã hội, khi được bỏ phiếu cho nữ diễn viên cổ trang xinh đẹp nhất, Chu Lâm luôn nằm trong top đầu.

Nhan sắc trẻ trung vượt thời gian của bà không chỉ đến từ gen di truyền mà còn là kết quả của một lối sống khoa học, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập luyện đều đặn. Vậy đâu là bí quyết giúp "Đệ nhất mỹ nhân Tây Du Ký" giữ được thần thái rạng ngời?

Chế độ ăn uống: Bí quyết từ sự chọn lọc tinh tế

Chu Lâm luôn chú trọng đến việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Bà duy trì thói quen uống 6-8 cốc nước lớn mỗi ngày, giúp làn da luôn căng mọng và tràn đầy sức sống. Thay vì chạy theo những món ăn cầu kỳ, bà ưu ái những thực phẩm giản dị nhưng giàu dinh dưỡng, đồng thời hạn chế những thứ có thể gây hại cho sức khỏe và nhan sắc.

Rau xanh là "người bạn đồng hành" không thể thiếu trong bữa ăn của Chu Lâm. Từ rau bina xanh mướt, rau cải tươi ngon đến rau dền giàu dinh dưỡng, những loại rau này cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi lão hóa, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư. Không dừng lại ở đó, trái cây như táo, lê, ổi hay thanh long cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của bà. Những loại quả này không chỉ ngon miệng mà còn có chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn.

Ngược lại, Chu Lâm luôn thận trọng với những thực phẩm có thể làm tổn hại đến cơ thể. Bà gần như nói không với đồ ăn nhiều chất béo và calo cao như thực phẩm chiên rán, thịt chế biến sẵn hay các loại carbs xấu như bánh mì trắng và đường tinh chế. Những món này không chỉ dễ gây tăng cân mà còn làm suy yếu collagen – yếu tố then chốt giữ cho làn da săn chắc, đàn hồi. Ngoài ra, bà cũng hạn chế tiêu thụ thực phẩm khó tiêu như đồ sống, món nhiều gia vị hay đồ uống có ga, bởi chúng có thể gây áp lực cho dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Tập luyện và chăm sóc da: Hành trình giữ gìn thanh xuân

Không chỉ chăm chút từ bên trong, Chu Lâm còn duy trì vóc dáng và sự dẻo dai thông qua các hoạt động thể thao. Bơi lội giúp bà tăng cường sức khỏe tim mạch, bóng rổ mang lại sự linh hoạt, còn những buổi tập gym giúp cơ thể luôn săn chắc. Chính sự kết hợp hài hòa này đã giúp bà giữ được dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn và năng lượng tràn đầy ở tuổi ngoài 70.

Về chăm sóc da, Chu Lâm không bao giờ xem nhẹ việc bảo vệ làn da khỏi tác động của thời gian và môi trường. Bà thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm để giữ da mềm mại, kem giảm nếp nhăn vùng mắt để xua tan dấu vết tuổi tác, và đặc biệt không quên kem chống nắng để bảo vệ da trước tia UV. Những thói quen nhỏ nhưng đều đặn này chính là chìa khóa giúp làn da của bà luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Tây Du Ký", Chu Lâm đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng và ánh mắt đa tình trong vai Quốc vương Tây Lương Nữ Quốc. Vai diễn này không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp mà còn trở thành một dấu ấn văn hóa, đưa tên tuổi bà vào hàng huyền thoại. Hiện nay, ở tuổi 73, Chu Lâm không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi nhan sắc mà còn bởi tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh.

Từ chế độ ăn uống khoa học, thói quen tập luyện đều đặn đến sự chăm chút tỉ mỉ cho làn da, bà đã chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Chu Lâm chính là minh chứng sống động cho việc tuổi tác chỉ là con số, khi ta biết yêu thương và trân trọng chính mình.