Quy định mới vừa được Quốc hội thông qua có thể khiến thời điểm sử dụng điện trở thành yếu tố ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của các gia đình.

Quốc hội vừa thông qua quy định mới mở đường cho việc tính tiền điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường, nhưng thời điểm áp dụng và mức giá cụ thể vẫn phụ thuộc vào lộ trình triển khai.

