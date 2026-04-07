Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 7/4, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Quốc hội thực hiện công tác nhân sự

Trước đó, ngày 06/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe:

i) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu;

ii) Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

iii) Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ 09 giờ 20: Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

(i) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày Tờ trình về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI;

(ii) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 491 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 491 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.20% tổng số ĐBQH);

(iii) Nghe Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Khắc Định thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày 02 Tờ trình về nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 492 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 492 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.40% tổng số ĐBQH);

(iv) Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Từ 11 giờ 00: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

(i) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 491 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 491 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.20% tổng số ĐBQH).

Vào 11 giờ 05, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Buổi chiều Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn, tiến hành các nội dung sau:

(i) Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu.

(ii) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày 02 dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: (1) Đối với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau: Ông Đỗ Văn Chiến; Ông Nguyễn Khắc Định; Bà Nguyễn Thị Thanh; Ông Nguyễn Hồng Diên; Ông Nguyễn Doãn Anh; Bà Nguyễn Thị Hồng. (2) Đối với Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, có 487 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.40% tổng số ĐBQH).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu

(iii) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI.

(iv) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 03 Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết để bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.60% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

(v) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 03 dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

- Đối với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.60% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau: Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

- Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96.20% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.00% tổng số ĐBQH). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ Ba, ngày 07/4/2026: Buổi sáng, từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp). Quốc hội thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 30, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục: (i) thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; (ii) thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Buổi chiều, từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 10, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 40, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Từ 14 giờ 40, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: (i) thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (ii) tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.