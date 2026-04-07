Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Chinhphu.vn |

Chiều 4/7, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ Nhất, chiều 4/7, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sau đó họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng để thực hiện các nội dung: Thông qua các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
