Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

H.T |

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp sáng 8/4/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu vào chiều 7/4 thì có 6 Phó Thủ tướng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 8/4 là các ông/bà: ông Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; bà Phạm Thị Thanh Trà; ông Hồ Quốc Dũng; ông Nguyễn Văn Thắng và ông Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Như Ý)

Đồng thời, Quốc hội cũng đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 17 ông/bà:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phan Văn Giang

- Bộ trưởng Bộ Công an: Đại tướng Lương Tam Quang

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Lê Hoài Trung

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đỗ Thanh Bình

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàng Thanh Tùng

- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngô Văn Tuấn

- Bộ trưởng Bộ Công Thương: Lê Mạnh Hùng

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Trịnh Việt Hùng

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Trần Hồng Minh

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lâm Thị Phương Thanh

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Vũ Hải Quân

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàng Minh Sơn

- Bộ trưởng Bộ Y tế: Đào Hồng Lan

- Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Nguyễn Đình Khang

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Phạm Đức Ấn

- Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Quốc Đoàn

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Đặng Xuân Phong.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

