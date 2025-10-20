Quốc gia xuất khẩu LNG lớn thứ 3 thế giới bất ngờ đe dọa cắt nguồn cung khí đốt của châu Âu, chuyện gì đang xảy ra?

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi, cảnh báo rằng các quy định phát triển bền vững của Liên minh châu Âu (EU) có thể khiến nước này khó tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho thị trường châu Âu. Ông đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 16/10.

Ông Kaabi, đồng thời là Giám đốc điều hành QatarEnergy, cho biết nếu không có những điều chỉnh tiếp theo đối với Chỉ thị thẩm định phát triển bền vững của doanh nghiệp (CSDDD) do EU thông qua năm 2024, Qatar sẽ đối mặt với rủi ro đáng kể trong hoạt động kinh doanh tại khối này, bao gồm các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Shell, TotalEnergies và ENI.

Luật CSDDD yêu cầu các công ty lớn hoạt động tại EU phải rà soát và khắc phục các vấn đề về nhân quyền và môi trường trong chuỗi cung ứng, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt tài chính lên tới 5% tổng doanh thu toàn cầu. Kaabi nhấn mạnh mối quan ngại của ông liên quan đến yêu cầu này, đặc biệt về việc phải đáp ứng các kế hoạch chuyển đổi khí hậu phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới 1,5 độ C.

Qatar là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 12–14% nhu cầu LNG của châu Âu kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát năm 2022. Bộ trưởng năng lượng cho biết QatarEnergy đã nỗ lực hợp tác với các cơ quan EU và từng quốc gia thành viên trong gần một năm qua để giải quyết các lo ngại liên quan đến CSDDD, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ông Kaabi nhấn mạnh: “Châu Âu cần quyết định liệu họ có muốn tiếp tục thu hút đầu tư vào khối này thông qua việc điều chỉnh CSDDD hay không, nếu không sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh và gây thiệt hại cho nền kinh tế cũng như người tiêu dùng cuối cùng.”

Hiện Ủy ban châu Âu chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Qatar có tài nguyên chính là khí đốt có trữ lượng hơn 25.000 tỉ m3, đứng thứ 3 thế giới; dầu mỏ có trữ lượng 25,24 tỉ thùng (đứng thứ 14 thế giới), sản lượng 1,53 triệu thùng/ngày. QatarEnergy là công ty dầu khí nhà nước của Qatar, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động dầu khí trong nước.

Về phía châu Âu, báo cáo Winter Supply Outlook do Mạng lưới các nhà quản lý hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG) công bố cho thấy EU có thể đáp ứng đủ nhu cầu khí đốt cho mùa đông tới mà không cần nguồn từ các đường ống Nga. Báo cáo nhấn mạnh sự vững chắc của hạ tầng và năng lực lưu trữ hiện nay của khối.

Tính đến ngày 1/10/2025, kho dự trữ khí đốt của EU đã đầy 83%, tương đương mức trước khủng hoảng năng lượng. Với lượng này, EU có thể vượt qua mùa đông mà vẫn còn khoảng 35% dự trữ vào cuối mùa, tạo thuận lợi cho việc nạp đầy trở lại vào mùa hè năm sau.

Theo Reuters﻿