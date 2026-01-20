Quốc gia thuộc top nghèo nhất châu Âu rút khỏi tổ chức do Nga dẫn đầu

Moldova đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) do Nga lãnh đạo, Bộ trưởng Ngoại giao Mihai Popsoi cho biết ngày 19/1.

CIS được hình thành sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tổng thống Maia Sandu, người ủng hộ châu Âu và đang dẫn đầu nỗ lực đưa Moldova gia nhập Liên minh châu Âu vào cuối thập kỷ này, đã chỉ trích Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, nằm giữa Ukraine và Romania (thành viên EU), đã ngừng tham gia tất cả các hoạt động của CIS từ năm 2023.

“Chúng tôi đang trong quá trình xác nhận việc hủy bỏ 3 thỏa thuận với CIS”, ông Popsoi nói với Đài phát thanh Moldova. Đó là các thỏa thuận làm nền tảng cho việc thành lập tổ chức này vào năm 1991.

“Việc hủy bỏ ba thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta có thể nói rằng, về mặt pháp lý, chúng ta không còn là thành viên CIS nữa. Trên thực tế, chúng ta đã tạm ngừng tham gia trong một thời gian, nhưng về mặt pháp lý, chúng ta vẫn là thành viên”.

Bà Sandu tái đắc cử tổng thống Moldova vào năm 2024 – 2025. Đảng Hành động và Đoàn kết của bà vẫn giữ được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội.

Trong 150 năm qua, Moldova từng là một phần của Đế chế Nga, Đại Romania và Liên Xô. Trong hơn 30 năm độc lập, chính phủ nước này có lúc ủng hộ nhưng có lúc phản đối mối quan hệ mật thiết với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tuần trước, bà Sandu cho biết nếu một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Romania được tổ chức ngay bây giờ, bà sẽ bỏ phiếu “có”. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Moldova đưa ra lập trường như vậy.

Lãnh đạo đảng Xã hội đối lập thân Nga của Moldova, cựu tổng thống Igor Dodon, đã lên án quyết định rút khỏi CIS là “không thể chấp nhận được”.

Nhà phân tích chính trị Vitalii Andrievschii cho biết động thái rút khỏi CIS không có nghĩa là Moldova sẽ chấm dứt mối quan hệ với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác.

Theo Reuters﻿