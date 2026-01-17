Quốc gia sở hữu đồng tiền tăng mạnh nhất thế giới so với USD

Năm 2025 đánh dấu một sự kiện hiếm thấy trên thị trường tiền tệ toàn cầu: đồng krona Thụy Điển (SEK) ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất so với đô la Mỹ trong nhiều thập kỷ. Số liệu của hãng tin Bloomberg cho thấy SEK tăng khoảng 20,2% so với USD trong năm 2025, vượt trội so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu.

Diễn biến này phản ánh một vài yếu tố cơ bản về cả cung và cầu trên thị trường ngoại hối. Thứ nhất, đồng USD có một năm khá yếu ớt trên đa số chỉ số chính, với chỉ số USD Index giảm khoảng 9.9% trong năm 2025, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến các đồng tiền khác có triển vọng vĩ mô bền vững hơn.

Thứ hai, krona tăng giá đáng kể không chỉ so với USD mà còn ghi nhận mức tăng nổi bật so với euro và các đồng tiền chính khác trong nhóm G10. Các báo cáo phân tích thị trường cho thấy SEK đã trở nên thu hút hơn nhờ các yếu tố kinh tế nội tại của Thụy Điển và tâm lý rủi ro thị trường thay đổi.

Một lý do quan trọng khác là dự báo tăng trưởng kinh tế tích cực và chính sách tiền tệ ổn định. Một bài phân tích tài chính ghi nhận trong năm 2025, Riksbank – ngân hàng trung ương Thụy Điển – đã tăng dự báo tăng trưởng GDP cho năm tới từ 2,7% lên 2,9%, cao gấp đôi mức trung bình của các nước EU, điều này củng cố niềm tin vào đồng krona.

Bối cảnh tiền tệ này được hỗ trợ bởi việc lãi suất trong nước giữ ở mức hấp dẫn so với nhiều đối thủ, khiến SEK trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với các đồng tiền có lãi suất thấp hơn. Điều này cộng hưởng với việc đồng USD suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ không đồng đều và kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất, qua đó khiến vốn tìm đến SEK mạnh hơn.

Đà tăng giá của đồng krona Thụy Điển trong năm 2025 cũng diễn ra trong bối cảnh các thị trường tài chính châu Âu thể hiện sự phục hồi tương đối đáng kể, giúp SEK hưởng lợi từ tâm lý rủi ro cải thiện đối với nền kinh tế khu vực.

Về mặt cơ bản, SEK mạnh lên còn phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Thụy Điển hơn là chỉ phản ánh biến động tỷ giá ngắn hạn. Đây là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD mất dần vai trò là "kênh trú ẩn an toàn" vào năm 2025.

Xét về nền kinh tế Thụy Điển trong năm qua, quốc gia này tiếp tục duy trì vị thế một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. GDP danh nghĩa của Thụy Điển trong năm 2025 được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính khoảng 662,32 tỷ USD. Đà tăng giá của SEK đã góp phần củng cố niềm tin thị trường vào triển vọng kinh tế Thụy Điển.

Tóm lại, việc SEK trở thành đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm 2025 là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố vĩ mô Thụy Điển tích cực, tâm lý thị trường toàn cầu chuyển biến và xu hướng USD yếu đi – tất cả đều phản ánh những chuyển động sâu sắc trong bức tranh kinh tế và tài chính quốc tế.

