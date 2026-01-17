Giá vàng đột ngột diễn biến lạ

Tại thời điểm khoảng hơn 11 giờ trưa 17/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là giữ mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên hôm qua.

Cùng chiều đi ngang với vàng miếng, vàng nhẫn trong nước vẫn đang "neo" ở mức cao. Cụ thể, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết ở mức 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)…

Trái ngược với cảnh người dân xếp hàng mua lẻ trong những ngày trước đó, theo ghi nhận của PV trong 2 ngày gần đây, nhiều người lại tranh thủ "chốt lời" sau các phiên giá vàng lập đỉnh.

Cập nhật giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải ngày 17/1.

Ngược chiều với giá vàng Việt Nam, vào khoảng hơn 9h ngày 17/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.594,7 USD/ounce, giảm 9,3 USD/ounce so với đêm qua. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 147,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Nhiều người dân tranh thủ chốt lời khi giá vàng đang neo ở mức cao. Ảnh: MH

Trước đó, vào lúc 21h ngày 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.604 USD/ounce.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể không can thiệp vào tình hình ở Iran. Điều này đã kìm hãm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, câu chuyên tăng giá dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc.

Theo các chuyên gia, sau một tuần giao dịch khởi sắc, thị trường vàng xuất hiện áp lực điều chỉnh, nhất là khi nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ. Hơn nữa, tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt vào những phiên cuối tuần.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K 0,1 chỉ đang được Bảo Tín Mạnh Hải đang được bán với giá 1,628 triệu đồng/ sản phẩm.

Giá vàng cũng tiếp tục nới rộng đà giảm tại châu Á trong phiên ngày 16/1, đặc biệt là sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự đoán đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt cũng khiến cho nhu cầu đối với vàng – loại tài sản trú ẩn an toàn này suy yếu.

Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động cũng đang phục hồi mạnh mẽ.

Một số quan chức Fed nhấn mạnh về các dấu hiệu ổn định của thị trường lao động và cảnh báo về nguy cơ lạm phát tiềm tàng. Họ cũng cho rằng lãi suất của Mỹ nên được duy trì ở mức đủ cao nhằm tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế, giúp lạm phát giảm thêm nữa.

Theo các chuyên gia, thông tin trên có thể khiến giới đầu cơ suy đoán về đồng USD sẽ còn giảm giá mạnh hơn trong vài ngày tới, và điều này có lợi cho thị trường vàng.

Giá vàng trong thời gian tới sẽ tăng hay giảm?

Sáng 17/1, giá vàng thế giới vừa giảm nhẹ. Ảnh: Getty Images

Ông Erik Norland, Giám đốc tài chính của CME Group, nhận định rằng, giá vàng trong những năm gần đây được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố vĩ mô mang tính nền tảng. Các yếu tố này nhiều khả năng vẫn còn ảnh hưởng trong năm 2026.

Mặt khác, lạm phát lõi duy trì trên mục tiêu tại hầu hết các nền kinh tế lớn, trong khi nhiều ngân hàng trung ương vẫn đang tiếp tục cắt giảm lãi suất. Do đó, nếu lạm phát không hạ nhiệt hoặc thậm chí tăng trở lại, trong bối cảnh chính sách tiền tệ không được thắt chặt tương ứng, nhà đầu tư có thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng và kim loại quý trong danh mục.

Theo vị chuyên gia này, Fed hiện đóng vai trò then chốt ảnh hưởng tới thị trường vàng. Cụ thể, việc Fed tiến hành thay đổi ban lãnh đạo vào tháng 5/2026 có thể sẽ khiến thị trường theo dõi sát về định hướng chính sách tiền tệ, từ đó tác động mạnh đến giá vàng.

Ngoài ra, BMO Capital Markets nhận định, triển vọng trung và dài hạn của vàng được đánh giá ổn định và vượt trội hơn so với bạc. Thực tế là giá vàng đang duy trì vững trên mốc 4.600 USD/ounce và đã tăng hơn 6% kể từ đầu năm nay. Điều này phản ánh vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nhu cầu đầu tư vẫn cao.