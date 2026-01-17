Lãnh đạo một công ty chứng khoán sẽ ra nước ngoài sinh sống

Ngày 16/1, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS) công bố đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028. Doanh nghiệp dự kiến sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm ông Dũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trong đơn đề ngày 16/1/2026, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết lý do từ nhiệm xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân. Theo đó, tới đây, ông dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ, kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một thành viên HĐQT theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT FPTS từ tháng 4/2018 và kiêm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc từ tháng 4/2019. Đến tháng 7/2025, ông đã xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc để tập trung cho vai trò Chủ tịch HĐQT.

FPTS được thành lập năm 2007. Hiện công ty có hai cổ đông lớn là Tập đoàn FPT và SBI Financial Services (Nhật Bản), lần lượt nắm giữ 17,58% và 23,3% vốn điều lệ. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn FPT, khoản đầu tư vào FTS có giá trị hợp lý lên tới 2.416 tỷ đồng, trong khi giá trị ghi sổ chỉ ở mức 451 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của FPTS đạt 13.686 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hai khoản mục lớn nhất là cho vay với quy mô gần 8.900 tỷ đồng và tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ với hơn 4.000 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức gần 9.400 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần là 3.456 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, FPTS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 836 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 269 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí dự phòng tài sản tài chính tăng mạnh và xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi.



