HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quốc gia sở hữu 267 tỷ thùng dầu báo tin vui cho cả châu Á

Đức Minh
|

Ả Rập Xê Út bất ngờ giảm giá dầu Arab Light tháng 11 bán sang châu Á, trong khi tăng giá tại châu Âu, giữa lúc chi phí vận chuyển và biến động nguồn cung khu vực gây áp lực lên thị trường.

- Ảnh 1.

Theo tài liệu về giá được Saudi Aramco công bố, giá bán chính thức dầu Arab Light tháng 11 dành cho thị trường châu Á được ấn định thấp hơn 5 USD/thùng so với mức trung bình của dầu Oman và Dubai. Mức này giảm 3 USD/thùng so với tháng 10 và là mức chiết khấu lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Động thái trên đi ngược với kết quả khảo sát của Reuters trước đó, trong đó các nhà phân tích và thương nhân dự báo Saudi Aramco có thể tăng OSP Arab Light tháng 11 thêm khoảng 3 USD/thùng, phù hợp với diễn biến tăng của các chỉ số dầu chuẩn tại khu vực Trung Đông.

Saudi Aramco cũng giảm hơn 5 USD/thùng giá chào bán tháng 11 đối với Arab Medium và Arab Heavy, hai loại dầu nặng hơn được xuất khẩu sang châu Á.

Việc điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh chi phí vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông tăng mạnh. Trước đó, Saudi Aramco được cho là đang cân nhắc giảm giá đối với dầu vận chuyển từ Oman nhằm bù đắp chi phí vận tải cao cho người mua, qua đó hỗ trợ khả năng cạnh tranh của dầu Saudi Arabia tại thị trường châu Á.

Trong khi giảm giá tại châu Á, Saudi Aramco lại tăng OSP tháng 11 tại khu vực Tây Bắc châu Âu thêm 3 USD/thùng đối với tất cả các loại dầu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi hoạt động xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ được nối lại.

Đối với thị trường Mỹ, Saudi Aramco giữ nguyên giá bán chính thức trong tháng 11.

- Ảnh 2.

Động thái phân hóa giá giữa các khu vực diễn ra ngay sau khi Saudi Arabia cùng các thành viên OPEC+ nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11. Quyết định này cho thấy nhóm sản xuất dầu lớn chưa có thêm thay đổi về hạn ngạch trong tháng tới, trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát diễn biến nguồn cung và chi phí vận chuyển.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này được kỳ vọng góp phần giảm bớt lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Dữ liệu vận chuyển cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông trong tuần cuối tháng 9 đã vượt mức trước xung đột trong 4/7 ngày, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, cho rằng quyết định sử dụng kho dự trữ chiến lược của G7 phần nào làm giảm áp lực đối với nguồn cung tức thời và giá dầu. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu của Ả Rập Xê Út được cho là đang trở lại mức trước xung đột, dù hoạt động vận chuyển vẫn phải chịu chi phí cao hơn và sử dụng các tuyến đường kém hiệu quả hơn.

Tags

ả rập xê út

Saudi Aramco

Arab

châu Á.

opec+

tin vui

giá dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại