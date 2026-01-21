Quốc gia 'giàu mất gỡ' vừa phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 242 tấn

Ả Rập Xê Út vừa công bố phát hiện trữ lượng vàng mới tại bốn khu vực khác nhau trên lãnh thổ nước này, bổ sung hơn 7 triệu ounce vàng vào tổng trữ lượng đã được ghi nhận. Phát hiện này không chỉ củng cố vị thế của Riyadh trên bản đồ khoáng sản toàn cầu, mà còn phản ánh rõ tham vọng tái cấu trúc nền kinh tế của quốc gia Trung Đông vốn lâu nay phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ.

Thông tin được Công ty khai thác mỏ quốc doanh Ma’aden công bố trên mạng xã hội X ngày 12/1. Theo Ma’aden, các trữ lượng vàng mới được phát hiện thông qua một chương trình thăm dò quy mô lớn, được đánh giá là chiến dịch thăm dò khoáng sản lớn nhất từng được triển khai tại một quốc gia đơn lẻ.

Cụ thể, chiến dịch thăm dò mới nhất đã xác định khoảng 7,8 triệu ounce tài nguyên vàng, tương đương hơn 242 tấn. “Hôm nay, chúng tôi đã đóng góp thêm hơn 7 triệu ounce vào tổng tài nguyên vàng được báo cáo của Ả Rập Xê Út tại bốn khu vực chiến lược,” Ma’aden cho biết trong thông báo.

Theo Arabian Business, trữ lượng vàng này được phát hiện thông qua hoạt động khoan thăm dò tại bốn địa điểm khác nhau. Trong đó, khu vực Wadi Al Jaw ghi nhận trữ lượng lớn nhất, với ước tính khoảng 3,8 triệu ounce vàng. Ba khu vực còn lại cũng cho kết quả tích cực, góp phần mở rộng đáng kể quy mô tài nguyên vàng đã biết của vương quốc.

Việc phát hiện thêm trữ lượng vàng lớn diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản như một phần trọng tâm của chiến lược Tầm nhìn 2030 do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng. Chiến lược này nhằm giảm dần sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới mang tính bền vững hơn.

Ngoài ra, tại khu vực mỏ Mansourah Massarah thuộc công ty Ma’aden, ước tính trữ lượng khoáng sản mới nhất hiện đạt 116 triệu tấn với hàm lượng 2,8 gram/tấn, tương đương 10,4 triệu ounce vàng. Khoan thăm dò mở rộng và chuyển đổi đã xác định thêm 4,2 triệu ounce, củng cố tiềm năng khai thác lâu dài của mỏ với cả cơ hội khai thác lộ thiên và hầm lò.﻿

Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, ngành khai khoáng được xác định là một trong những động lực then chốt của nền kinh tế nước này, với mục tiêu đóng góp khoảng 32 tỷ USD mỗi năm vào GDP. Điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng so với mô hình kinh tế truyền thống của Ả Rập Xê Út, nơi doanh thu từ dầu mỏ từng chiếm tới khoảng 90% ngân sách chính phủ.

Giới phân tích nhận định, việc mở rộng trữ lượng vàng không chỉ giúp Ả Rập Xê Út tăng nguồn thu từ khai thác tài nguyên, mà còn tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển chuỗi giá trị khoáng sản và tạo thêm việc làm trong nước. Đồng thời, vàng – với vai trò là tài sản dự trữ và công cụ phòng ngừa rủi ro – cũng mang lại lợi thế chiến lược cho Riyadh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.