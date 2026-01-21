Mặt hàng của Việt Nam nằm trong top 10 thế giới, loạt quốc gia lớn mê đắm, có nơi tăng nhập khẩu 7.551%

Hình minh họa bởi AI

Các rô phi là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng trong top 10 quốc gia sản xuất cá rô phi lớn của thế giới.

Số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 14 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu nhập khẩu gia tăng mạnh tại nhiều thị trường. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam phải kể đến các phi lê động lạnh, cá rô phi tươi và chế biến sẵn.

Trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Mỹ nổi lên là thị trường có nhu cầu lớn nhất đối với cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 53 triệu USD, tăng 173% so với năm 2024, chiếm hơn 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 3 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.

EU, CPTPP và ASEAN duy trì xu hướng tăng. Trong năm 2025 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang EU đạt 5 triệu USD, tăng 24% so với năm 2024. Đối với khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt 6 triệu USD, tăng 62% so với năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt 3 triệu USD, tăng 77% so với năm trước.

Mức tăng trưởng đột biến nhất trong năm phải kể đến thị trường Brazil và Trung Đông. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 11 triệu USD, tăng hơn 7.551% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này đạt gần 8 triệu USD, chiếm hơn 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng.

Tại khu vực Trung Đông, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt gần 9 triệu USD, tăng 339% so với năm 2024 . Trong đó, Ả Rập Xê Út đạt 8 triệu USD, tăng 670% so với năm trước.

Theo VASEP, Ngành cá rô phi Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025, hưởng lợi rõ nét từ thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế cao đối với cá rô phi nhập khẩu từ Trung Quốc và Brazil. Khoảng trống nguồn cung này đã tạo điều kiện để Việt Nam vươn lên như một lựa chọn thay thế cạnh tranh, cả về giá thành lẫn khả năng đáp ứng đơn hàng.

Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp trong nước đã đẩy nhanh đầu tư vào nuôi trồng, mở rộng vùng nguyên liệu và gia tăng năng lực chế biến – xuất khẩu, qua đó củng cố vị thế của cá rô phi Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Về triển vọng phát triển trong năm 2026, VASEP nhận định, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ.

Song song với đó, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, cùng việc đầu tư cải thiện giống, ứng dụng công nghệ nuôi hiện đại và chế biến sâu gắn với các tiêu chuẩn bền vững, sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp ngành cá rô phi Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định và từng bước nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.