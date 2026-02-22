Quốc gia EU đưa ra tối hậu thư cho Kiev về nguồn cung dầu của Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Căng thẳng xoay quanh đường ống dẫn dầu Druzhba thời Liên Xô, tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia. Khi nguồn cung bị gián đoạn vào cuối tháng 1/2026, Ukraine đổ lỗi cho một cuộc không kích của Nga.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định, Kiev đang sử dụng vấn đề năng lượng để tống tiền hai quốc gia EU này, những nước đã chỉ trích sự ủng hộ của khối đối với Ukraine. Cả Slovakia và Hungary đều lặp lại lập trường của Moscow.

Trong bài viết đăng trên X hôm 21/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra tối hậu thư trực tiếp cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đồng thời ám chỉ sự vô ơn của Kiev đối với viện trợ nhân đạo trong quá khứ, và sự sẵn sàng tiếp nhận khoảng 180.000 người tị nạn Ukraine.

“Nếu Tổng thống Ukraine không khôi phục việc cung cấp dầu cho Slovakia vào ngày 23/2, ngay trong ngày hôm đó, tôi sẽ yêu cầu các công ty liên quan của Slovakia ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine”, Thủ tướng Fico viết.

Ông cũng nhắc lại rằng, Ukraine đã ngừng cung cấp khí đốt từ Nga cho Slovakia, một động thái mà ông cho rằng, khiến nước này thiệt hại 500 triệu euro (589 triệu USD) mỗi năm.

“Chúng tôi không thể chấp nhận quan hệ Slovakia-Ukraine như một con đường một chiều chỉ có lợi cho Ukraine”, ông Fico nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung năng lượng từ nước ngoài vì lưới điện trong nước đang bị quá tải do các cuộc tấn công của Nga, mà Moscow cho rằng, là để trả đũa các cuộc tấn công của Kiev sâu trong lãnh thổ nước này.

“Chỉ riêng trong tháng 1/2026, lượng hàng viện trợ khẩn cấp cần thiết để ổn định lưới điện Ukraine đã gấp đôi so với cả năm 2025”, ông Fico nói.

Thủ tướng Slovakia cho biết thêm rằng, “hành vi không thể chấp nhận được” của ông Zelensky một lần nữa chứng minh Slovakia đã đúng khi không tham gia khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Kiev.

Những bình luận trên của Thủ tướng Slovakia được đưa ra trong bối cảnh Hungary cũng cảnh báo Kiev rằng, họ đang "xem xét phương án ngừng vận chuyển điện và khí đốt đến Ukraine" do bế tắc liên quan đến đường ống dẫn khí Druzhba.