Quốc gia Đông Nam Á khởi đóng tàu ngầm Scorpene tối tân

Tại Indonesia, lễ cắt thép đối với chiếc tàu ngầm lớp Scorpène đầu tiên dành cho hải quân nước này đã diễn ra tại xưởng đóng tàu PT PAL ở Surabaya.

Theo trang European Security & Defence, sự kiện nói trên đã chính thức khởi động giai đoạn xây dựng tàu ngầm thuộc chương trình quốc phòng Scorpene dành cho Cộng hòa Indonesia (SRI).

Chương trình này bao gồm việc chế tạo 2 tàu ngầm tại Indonesia bởi công ty địa phương PT PAL với sự chuyển giao công nghệ hoàn toàn từ công ty Naval Group của Pháp.

Theo các điều khoản của thỏa thuận hợp tác, xưởng đóng tàu Indonesia chịu trách nhiệm về việc tạo hình thân tàu, tích hợp thiết bị, thử nghiệm và lắp ráp cuối cùng, trong khi phía Pháp cung cấp hỗ trợ thiết kế và kỹ thuật.

Trước khi khởi công đóng mới, các chuyên gia Indonesia đã được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu tại Cherbourg, Pháp, để đạt được các chứng chỉ cần thiết.

Lịch sử của dòng tàu ngầm Scorpene bắt đầu từ những năm 1990 như một dự án hợp tác giữa Tập đoàn DCN của Pháp (nay là Naval Group) và Navantia của Tây Ban Nha nhằm phục vụ thị trường xuất khẩu.

Các tàu ngầm tấn công thuộc lớp này hiện đang phục vụ trong hải quân các quốc gia Chile, Malaysia, Ấn Độ và Brazil, chứng tỏ chúng là những phương tiện đáng tin cậy và có khả năng tàng hình cao.

Lễ cắt thép cho chiếc tàu ngầm Scorpene đầu tiên của Hải quân Indonesia.

Phiên bản Scorpene Evolved đang được đóng cho Indonesia có chiều dài khoảng 70m, lượng giãn nước đầy tải khi lặn lên đến 2.000 tấn và thủy thủ đoàn gồm 31 người, cho thấy mức độ tự động hóa rất cao.

Đặc điểm chính của tàu ngầm dành cho Hải quân Indonesia là việc sử dụng pin lithium - ion hiện đại, cung cấp khả năng tự hành trong hơn 80 ngày và tốc độ cao khi hoạt động dưới nước.

Hệ thống vũ khí bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm ở mũi tàu, có khả năng sử dụng ngư lôi hạng nặng F21, tên lửa chống hạm SM39 Exocet và rải thủy lôi.

Các đặc điểm kỹ thuật chính của tàu ngầm Scorpène:

- Lượng giãn nước đầy tải 2.000 tấn;

- Chiều dài 70m;

- Chiều rộng 6,2m;

- Tốc độ tối đa 20 hải lý/h;

- Thủy thủ đoàn 31 người.

Trang bị vũ khí:

- 8 ngư lôi 533 F21;

- 30 thủy lôi tự dẫn;

- Tên lửa hành trình chống hạm cận âm SM39 Exocet.