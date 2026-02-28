Quốc gia Đông Nam Á dừng trợ cấp, xe điện Trung Quốc hết rẻ - thời cơ để các thương hiệu Nhật Bản lấy lại thị phần đã đến?

Xe điện Trung Quốc đồng loạt tăng giá, nguyên nhân là gì?

Thị trường xe điện tại Thái Lan đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt về chiến lược định giá của các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, sau một giai đoạn bùng nổ nhờ các chính sách ưu đãi tài chính, các thương hiệu lớn đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán lẻ.



Tại một đại lý của hãng xe điện BYD nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok, lượng khách hàng đặt mua xe điện đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong những tháng đầu năm nay.

"Việc tăng giá khiến một số khách hàng ngần ngại mua xe điện", nhân viên bán hàng tại đại lý BYD chia sẻ về thực trạng kinh doanh hiện tại.

Các số liệu thực tế từ thị trường cho thấy mức điều chỉnh giá không hề nhỏ đối với các dòng xe phổ thông. Cụ thể, mẫu xe điện Dolphin phiên bản tiêu chuẩn của BYD sau điều chỉnh có giá niêm yết là 599.900 Baht (khoảng 19.300 USD). Mức giá này đã cao hơn tới 33% (4.820 USD) so với mức giá thấp nhất được ghi nhận trong năm 2025. Trong khi đó, mẫu SUV chạy điện Atto 3 cũng ghi nhận mức tăng giá 21%.

Đây là lần điều chỉnh tăng giá đầu tiên của tập đoàn BYD kể từ khi thương hiệu này chính thức đặt chân vào thị trường Thái Lan vào năm 2022.

Việc các hãng xe điện Trung Quốc như BYD tăng giá khiến người tiêu dùng ở Thái lan e ngại.

Tuy nhiên, BYD không phải là đơn vị duy nhất thực hiện chiến lược thay đổi giá bán trong giai đoạn này.

Thương hiệu MG vốn là con phố của tập đoàn SAIC Motor có trụ sở tại Thượng Hải cũng đã điều chỉnh giá bán. Mẫu xe hatchback điện MG4 của hãng này đã tăng thêm 30.000 Baht (960 USD) so với trước đây. Dòng xe minivan hạng sang Maxus 9 Plus của MG cũng ghi nhận mức tăng thêm 50.000 Baht (1.600 USD) cho mỗi chiếc xe bán ra.

Theo ghi nhận từ các cơ quan truyền thông địa phương, danh sách các hãng xe tăng giá còn bao gồm Tập đoàn ô tô Quảng Châu, Tập đoàn ô tô Chery và Tập đoàn Geely Chiết Giang.

Nguyên nhân cốt lõi của làn sóng tăng giá này xuất phát từ việc thay đổi chính sách của Chính phủ Thái Lan.

Trước đây, quốc gia này đã áp dụng các gói trợ cấp lớn để thu hút các nhà sản xuất xe điện thiết lập dây chuyền sản xuất nội địa. Các nhà sản xuất lớn như BYD từng được hưởng khoản hỗ trợ trực tiếp lên tới 150.000 Baht (4.830 USD) cho mỗi xe xuất xưởng. Tuy nhiên, các chương trình ưu đãi tài chính này đã chính thức bị loại bỏ dần kể từ cuối năm ngoái.

Ông Pratarnwong Phornprapha, Giám đốc điều hành của Rever Automotive là nhà phân phối BYD cho biết: "Với việc trợ cấp kết thúc, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi giá cả".

Các hãng xe Nhật như Toyota đang đứng trước cơ hội lấy lại vị thế.

Thời cơ của xe Nhật đã đến?﻿

Đồng thời, việc chấm dứt trợ cấp tạo ra cơ hội để kiềm chế cạnh tranh về giá cả.

Trước đây, việc các thương hiệu xe điện Trung Quốc liên tục giảm giá đã khiến các hãng xe đến từ những quốc gia khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc gặp khó ở Thái Lan.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu MarkLines chỉ ra rằng thị phần xe mới của các hãng xe Trung Quốc đã tăng từ mức thấp lên tới 22% vào năm 2025. Ngược lại, thị phần của các hãng xe Nhật Bản đã giảm xuống còn 68%. Giờ đây hãng xe từ xứ sở hoa anh đào đang có cơ hội lớn để lấy lại vị thế vốn có.

Hiện nay, tập đoàn Toyota đang cung cấp mẫu xe hybrid Yaris Ativ với giá bán lẻ ổn định ở mức 729.000 Baht (khoảng 23.474 USD).

Trong khi đó, mẫu xe điện e:N1 của Honda Motor được nhập khẩu từ Trung Quốc có giá khởi điểm từ 1.199.000 Baht (khoảng 38.608 USD). Mức giá này đưa e:N1 trở thành mẫu xe điện Nhật Bản có giá thành dễ tiếp cận nhất hiện nay.

Một số dòng xe lai và xe điện của Nhật Bản đang trở nên phải chăng hơn khi đặt cạnh các đối thủ Trung Quốc vừa điều chỉnh giá.

Ông Shuhei Hashimoto - chuyên gia về ngành công nghiệp ô tô Thái Lan kết luận rằng năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng để đánh giá nhu cầu thực tế của người dùng đối với xe thuần điện.

Các chuyên gia cũng đang theo dõi sát sao việc hàng tồn kho xe điện sản xuất tại Thái Lan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường các nước láng giềng trong khu vực trong đó có Việt Nam.