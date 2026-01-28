Quốc gia chủ chốt BRICS được cho là có dự trữ vàng gấp đôi mức công bố, chỉ kém Mỹ gần 3.000 tấn

Trong bối cảnh giá vàng đạt mức cao kỷ lục, Trung Quốc có thể đang nắm giữ vàng nhiều hơn số lượng đã công bố.

Theo báo cáo của Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ), Trung Quốc được cho là đang sở hữu 5.500 tấn vàng dự trữ, gấp hơn 2 lần so với lượng vàng đã công bố.

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), với 8.133,5 tấn, Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng. Đứng thứ 2 là Đức, với 3.350,3 tấn; tiếp theo là Italy (2.451,9 tấn), Pháp (2.437 tấn), Nga (2.326,5 tấn) và Trung Quốc (2.305,4 tấn).

Dù chính xác hay không, ước tính của ANZ cho thấy Trung Quốc đang tích trữ một nguồn tài nguyên chiến lược để chuẩn bị cho kỷ nguyên “Nhóm Hai nước” mà Trung Quốc và Mỹ thống trị.

Chiến lược đột phá về thăm dò khoáng sản quốc gia của Trung Quốc, được công bố lần đầu vào năm 2011, kêu gọi thăm dò và khai thác tất cả các nguồn tài nguyên, từ dầu thô và khí đốt tự nhiên đến các khoáng sản như vàng, đồng, uranium và kim loại đất hiếm.

Mức độ nghiêm túc mà Trung Quốc dành cho chiến lược tích trữ tài nguyên có thể được đánh giá qua các nỗ lực tuyển dụng của nước này. Các công ty phát triển tài nguyên lớn thuộc sở hữu nhà nước, chẳng hạn như Tập đoàn Khai thác mỏ Zijin, đang tăng cường nỗ lực tuyển dụng những người có chuyên môn về luyện kim, khảo sát địa chất và khai thác mỏ.

Trong khi đó, Trung Quốc – nước chủ chốt BRICS – đang giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ. Theo số liệu chính thức từ Bộ Tài chính Mỹ, số trái phiếu này đã giảm xuống dưới 700 tỷ USD, giảm gần 50% so với mức đỉnh điểm.

Trái phiếu chỉ chiếm khoảng 2% tổng nợ quốc gia của Mỹ là 38 nghìn tỷ USD. Dựa trên ước tính của ANZ, dự trữ vàng của Trung Quốc sẽ có giá trị lớn hơn lượng trái phiếu kho bạc mà nước này nắm giữ. Bắc Kinh có thể đang giảm lượng trái phiếu kho bạc nắm giữ nhằm đối phó với rủi ro tín dụng liên quan đến nợ chính phủ Mỹ.

Giá vàng thế giới lần lượt vượt mốc 4.500 USD/ounce và 4.600 USD/ounce trong nửa đầu tháng 1, trước khi tiếp tục vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce, 4.800 USD/ounce và 4.900 USD/ounce trong tuần vừa qua. Đến phiên giao dịch sáng 28/1, giá vàng đã thiết lập vùng đỉnh mới 5.000–5.200 USD/ounce.

Tốc độ tăng giá của vàng là chưa từng có trong gần 50 năm qua, chỉ thấp hơn đôi chút so với giai đoạn cuối năm 1979-đầu năm 1980. Tính cả năm 2025, giá vàng tăng khoảng 65%, và chỉ trong chưa đầy một tháng đầu năm 2026, kim loại quý này đã tăng thêm hơn 20,5%.﻿