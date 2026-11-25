Quốc Cường Gia Lai sẽ loại trừ hàng loạt hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác dầu khí và khoáng sản nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không bị áp mức 0%,

Hội đồng quản trị CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa ban hành nghị quyết về việc triển khai chủ trương điều chỉnh nội dung chi tiết và điều khoản loại trừ đối với một số ngành nghề kinh doanh hiện hữu, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Mục tiêu của đợt điều chỉnh là đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (room ngoại) tại Quốc Cường Gia Lai không bị áp mức 0% do những hạn chế về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp rà soát và điều chỉnh 9 ngành nghề kinh doanh, bao gồm khai thác dầu thô; khai thác khí đốt tự nhiên; khai thác quặng kim loại quý hiếm; dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác và thu gom than cứng; khai thác và thu gom than non; khai thác quặng sắt và dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.

Đối với lĩnh vực dầu khí, Quốc Cường Gia Lai chỉ thực hiện các hoạt động xử lý sơ bộ, tách nước, lắng cặn dầu thô, tách chiết khí lỏng và làm sạch khí tự nhiên tại mỏ. Công ty loại trừ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí cũng như các hoạt động thuộc diện độc quyền Nhà nước hoặc chưa được phép tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ở lĩnh vực khoáng sản, doanh nghiệp giới hạn phạm vi kinh doanh ở các hoạt động tuyển, chế biến, phân loại, làm giàu quặng và pha trộn than từ nguồn nguyên liệu hợp pháp. Các hoạt động điều tra địa chất, thăm dò và khai thác khoáng sản thuộc diện hạn chế tiếp cận thị trường cũng được loại trừ.

Quốc Cường Gia Lai đồng thời bổ sung điều khoản không thực hiện một số hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường hoặc có điều kiện tiếp cận thị trường với tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 49%.

HĐQT giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đồng thời cập nhật các điều khoản tương ứng trong điều lệ công ty nếu có.