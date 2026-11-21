Chỉ qua 1 câu hớ miệng, Lan Ngọc vô tình để lộ chuyện yêu đương của Quốc Anh.

Mới đây, nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại fan meeting của Ninh Dương Lan Ngọc. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn âm nhạc sôi động, sự kiện còn mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu thú vị giữa các nghệ sĩ. Đáng chú ý, một câu nói của Lan Ngọc liên quan đến chuyện tình cảm của Quốc Anh bất ngờ khiến khán giả xôn xao.

Theo đó, Quốc Anh xuất hiện trên sân khấu và có màn song ca cùng Steven Nguyễn trong ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất, khiến người hâm mộ phấn khích. Chưa dừng lại ở đó, khi Chi Pu trình diễn Sao Em Còn?, nam diễn viên cũng bất ngờ xuất hiện, nhảy cùng đàn chị. Cả hai có những màn tương tác ăn ý, khuấy động không khí sự kiện.

Quốc Anh song ca cùng Steven Nguyễn

Khoảnh khắc tình tứ của Chi Pu và Quốc Anh

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý nhất lại đến trong phần giao lưu với khán giả. Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ: "Nghe nói Quốc Anh có bồ là người nước ngoài". Trước câu nói của đàn chị, Quốc Anh lập tức tỏ ra ngượng ngùng và liên tục chối đây đẩy. Sau đó, Lan Ngọc nhanh chóng giải thích: "Ý là mong muốn của Quốc Anh có bồ là người nước ngoài, mấy bà chưa nghe kỹ hết trơn".

Dù nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích ngay sau đó, màn đối đáp này vẫn khiến khán giả không khỏi tò mò. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lan Ngọc có thể đã vô tình tiết lộ chuyện riêng tư của đồng nghiệp rồi nhanh chóng tìm cách chữa cháy. Đáng chú ý, sau màn tung hứng trên sân khấu, Quốc Anh cũng nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện thay vì trực tiếp làm rõ việc mình đã có người yêu hay chưa. Dẫu vậy, tất cả hiện vẫn dừng lại ở suy đoán của khán giả, bởi nam diễn viên chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Lan Ngọc để lộ chuyện Quốc Anh có người yêu nước ngoài (Nguồn: Nhịp sống Online)

Những năm gần đây, Quốc Anh liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh được chú ý như Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! và mới nhất là Chị Chị Em Em 3. Qua từng vai diễn, anh có thêm cơ hội thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm và cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Bên cạnh năng lực diễn xuất đang được trau dồi, ngoại hình nổi bật vẫn là lợi thế khó phủ nhận của nam diễn viên.

Xuất thân là người mẫu, sở hữu chiều cao 1,86 m cùng gương mặt góc cạnh, nam tính, Quốc Anh thường xuyên ghi điểm mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Từ phong cách lịch lãm trong những bộ suit đến hình ảnh trẻ trung, đời thường, anh đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể.

Quốc Anh là 1 trong những nam thần đang hot của màn ảnh Việt

Về chuyện đời tư, Quốc Anh từng có thời gian hẹn hò với MLee nhưng cả hai đã chia tay. Sau đó, nam diễn viên liên tục được khán giả ghép đôi với nhiều mỹ nhân trong showbiz như Tiểu Vy, Uyển Ân và Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, những tương tác thân thiết hay màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh không đồng nghĩa với việc các cặp đôi đang có quan hệ tình cảm ngoài đời.

Gần đây, Quốc Anh và Lan Ngọc có dịp hợp tác trong Chị Chị Em Em 3 – bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm. Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Quốc Anh vào vai Văn Tài. Hai nhân vật vướng vào mối tình nhiều ngang trái, bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng giữa những ràng buộc về hôn nhân và danh phận.

Trong các hoạt động quảng bá phim, cả hai cũng thường xuyên có những màn tung hứng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái khi đứng cạnh nhau. Không chỉ phối hợp trong những cảnh quay tình cảm trên màn ảnh, họ còn có nhiều khoảnh khắc hậu trường vui vẻ. Quốc Anh từng chia sẻ bản thân khá hồi hộp khi lần đầu thực hiện những phân cảnh thân mật táo bạo với đàn chị. Nam diễn viên cho biết anh chủ động xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh quay để cả hai cảm thấy thoải mái, đồng thời gửi lời cảm ơn Lan Ngọc vì đã hỗ trợ mình hoàn thành vai diễn.

Lan Ngọc thân thiết với Quốc Anh sau khi đóng chung Chị Chị Em Em 3

Hạ Anh/ Clip: Đi soi sao đi



