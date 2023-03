Quên súng in 3D đi, người ta đang thử in... vũ khí chống tăng!

In 3D hay còn gọi là Công nghệ bồi đắp vật liệu là hoạt động tạo ra vật thể 3 chiều bằng cách bồi đắp các lớp vật liệu lên nhau theo mô hình 3D trong máy tính. Nghiên cứu gần đây đã kết luận rằng việc tự chế tạo những thứ cần bằng in 3D tiết kiệm hơn so với việc mua chúng.

Trong những năm gần đây, súng in 3D đã gây nhiều tranh cãi và giờ đây một số nhóm nghiên cứu đang thiết kế các loại vũ khí in 3D khác.

Kênh truyền hình Vice mới đây đã có một phóng sự về vấn đề nói trên. Cụ thể một công ty có tên D&S Creations đã đăng lên Internet một video về nỗ lực chế tạo tổ hợp súng chống tăng vác vai (RPG) AT-4 bằng cách in 3D.

Ảnh: D&S Creations

Thành công bước đầu của họ là in 3D được các đầu đạn đủ khả năng vô hiệu hóa thiết giáp - tuy nhiên còn lâu nữa họ mới có thể in ra cả 1 bệ phóng RPG đắt tiền (AT-4 được trang bị rộng rãi trong các quân đội NATO và đồng minh - với giá mỗi đơn vị 1.480 USD).

Cần lưu ý rằng, các nhà phát triển của D&S Creations đã phải kích hoạt đạn chống tăng từ xa bằng dây (phóng đạn độc lập với bệ phóng) và điều khiển từ xa (trong bệ phóng AT-4) trong các thử nghiệm.

Điều này cho thấy rằng đạn chống tăng in 3D vẫn có khả năng tự phát nổ trong các cuộc thử nghiệm.

Bất chấp thực tế này, D&S Creations cho rằng họ đã thu được một thiết kế đạn chống tăng mà về mặt lý thuyết - nó khả thi với việc sử dụng trên máy bay không người lái (UAV).

Ảnh: D&S Creations

Điểm đáng lưu ý rằng không giống như một số người và nhóm người công khai các mô hình súng in 3D trước đây, D&S Creations không có kế hoạch công khai các tài liệu của mình mà sử dụng chúng cùng các bằng sáng chế cho các hoạt động kinh doanh.

Cần lưu ý rằng trước D&S Creations, một cá nhân đã thử và thành công trong việc thiết kế và in 3D khẩu súng phun lửa M202 FLASH mà tài tử cơ bắp Arnold Schwarzenegger đã sử dụng trong bộ phim Commando nổi tiếng năm 1985.

Hiện vẫn tồn tại một số lo ngại rằng RPG được in 3D có thể rơi vào vùng chiến sự hoặc vào tay bọn tội phạm - nhưng có vẻ như điều đó vẫn chưa được ghi nhận xảy ra.

Công ty tư nhân Relativity Space của Mỹ cũng đang cố gắng phóng một tên lửa đẩy được chế tạo chủ yếu từ vật liệu in 3D tuy nhiên cho đến nay các vụ phóng của nó vẫn bị trì hoãn.

Thử nghiệm nguyên mẫu in 3D của M202 FLASH (Nguồn: Jonathan Wild).