HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quen nhau qua nhóm "vỡ nợ muốn làm liều", 2 thanh niên rủ nhau cướp xe công nghệ

NGUYỄN TÂN
|

Hai thanh niên quen nhau qua nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội, sau đó lập tài khoản ảo đặt xe ôm công nghệ vào hẻm vắng, dùng dao khống chế tài xế để cướp xe điện.

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, bắt giữ Phạm Minh Lực (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lực và Bình quen nhau qua nhóm “vỡ nợ.. ” trên mạng xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, cả 2 bàn kế hoạch cướp xe công nghệ.

Ngày 31-8, tại một hẻm vắng trên đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM), Bình đặt xe công nghệ, còn Lực đứng cách đó khoảng 20m cảnh giới.

Khi tài xế chạy xe vào sâu trong hẻm, Bình dùng dao khống chế và Lực đến hỗ trợ cướp xe máy và điện thoại. Trước sự van xin của nạn nhân, hai đối tượng trả lại điện thoại rồi điều khiển xe cướp được rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Hai thanh niên cướp xe công nghệ ở TPHCM: Kế hoạch liều lĩnh từ nhóm vỡ nợ - Ảnh 1.

Sau khi gây án, Lực và Bình đến bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ, tháo 2 viên pin của xe rồi giấu phương tiện trong vườn chuối cách hiện trường khoảng 1km.

Khi Lực chở Bình đến một quán nước để chia số pin cướp được, cả hai bị lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Vụ thảm sát tại Đồng Nai: Công an xã có mặt sau 6 phút nhưng không kịp
Tags

Nguyễn Thanh Bình

cướp tài sản

Công an TPHCM

xe công nghệ

Mạng xã hội

cướp xe công nghệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại