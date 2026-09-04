Vụ thảm sát tại Đồng Nai: Công an xã có mặt sau 6 phút nhưng không kịp

Từ khi nhận được tin báo của gia đình ông Đ.V.R. cầu cứu, chỉ khoảng 6 phút sau Công an xã Bình Minh đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ông Q., hàng xóm của ông R. bị thương...

Ngày 4/9, đại diện Công an xã Bình Minh, TP. Đồng Nai thông tin với Tiền Phong, chỉ khoảng 6 phút kể từ khi nhận tin báo từ gia đình ông Đ.V.R ngụ ấp Bùi Chu, lực lượng Công an xã Bình Minh đã có mặt tại hiện trường. Ông R. là người phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Anh (nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong) trèo lên mái nhà ông với ý đồ đột nhập.

Đại diện Công an xã Bình Minh cho biết, trụ sở công an xã cách nhà nạn nhân chỉ cách khoảng 3km.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh N.V.Q. (sinh năm 1986, hàng xóm nhà ông R) bị trọng thương, nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Còn nghi phạm gây án đang cố thủ trong nhà anh Q., lực lượng chức năng đã kêu gọi đối tượng đầu thú. Sau đó, đối tượng mở cửa và bị lực lượng chức năng khống chế. Các nạn nhân khác cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường đầy tang thương sáng 4/9

Ghi nhận của Phóng viên tại hiện trường, đến sáng 4/9, người thân và bà con lối xóm đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số là chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai người con là N.N.H. (SN 2025) và N.T.H. (SN 2015). Các nạn nhân là vợ và hai con của anh Q.

Trong khi đó, sau khi vụ án mạng xảy ra thì gia đình của ông Đ.V.R (có con gái, được cho là người yêu của đối tượng Đức Anh), đã khóa cửa và đi đâu hàng xóm không ai biết.

Căn nhà của gia đình ông R. khóa cửa, then cài đi đâu không ai biết

Như đã đưa tin, trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 3/9, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo có đối tượng đột nhập vào nhà dân tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc. Khi đến nơi, công an xác định cổng và cửa chính của nhà anh Q. bị khoá phía bên trong.

Tại đoạn đường phía trước nhà ông Q. khoảng 15m, phát hiện anh Q. nằm bất tỉnh trên người có nhiều vết thương. Người dân sống tại khu vực này cho biết, có một đối tượng nam sử dụng dao truy đuổi chém nạn nhân, sau đó chạy vào nhà anh Q. khoá cửa, cố thủ.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi gia đình

Lực lượng công an tổ chức đưa anh Q. đi cấp cứu, đồng thời kêu gọi, vận động đối tượng đang cố thủ trong nhà anh Q. ra đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng tự mở cửa nhà và cửa cổng đi ra ngoài thì bị lực lượng Công an khống chế.

Kiểm tra bên trong nhà anh Q., lực lượng chức năng phát hiện vợ anh Q. đã tử vong, 2 người con của anh Q, bất tỉnh trên người có nhiều vết thương. Mặc dù Công an xã đã nhanh chóng đưa hai cháu đi cấp cứu, song các nạn nhân không qua khỏi.

Đại tá Nguyễn Huy Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai chia buồn, động viên đến gia đình nạn nhân

Qua làm việc ban đầu, đối tượng gây án khai tên Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai. Đối tượng này khai có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (sinh năm 2009) con gái ông Đ.V.R. Gần đây, khi P.A. nói chia tay, Đức Anh không chấp nhận và nảy sinh ý định sát hại cô gái này.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà P. A. Tuy nhiên, do căn nhà khóa cửa, đối tượng trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa khu vực giếng trời để đột nhập.

Nghe tiếng động, ông Đ.V.R. - cha của P.A. đã bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh trên mái nhà. Dù được yêu cầu rời đi, đối tượng vẫn tiếp tục tìm cách đột nhập và đe dọa những người trong gia đình. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa sau đó gọi điện trình báo Công an xã Bình Minh.

Không vào được nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái căn nhà sát vách của gia đình anh Q., sau đó mở cửa tầng hai để đi vào bên trong.

Phát hiện người lạ trong nhà, anh Q. ra kiểm tra và bị Đức Anh tấn công. Nạn nhân chống trả rồi chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị thương nặng. Sau đó, nghi phạm quay trở lại căn nhà, khóa cổng và tiếp tục tấn công vợ cùng hai con của anh Q.

Nghi phạm này khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.