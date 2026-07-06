Quạt trong nhà cháy rụi chỉ trong 3 phút: Công an phường Hoàn Kiếm đưa ra khuyến cáo đặc biệt

Video ghi lại khiến nhiều người xem cũng phải thót tim.

Một chiếc quạt treo tường bất ngờ phát lửa, cháy rụi chỉ sau vài phút. Đoạn video được Công an phường Hoàn Kiếm đăng tải mới đây khiến nhiều người giật mình, bởi sự cố xảy ra với thiết bị rất quen thuộc trong hầu hết các gia đình.

Theo hình ảnh camera ghi lại, chiếc quạt bắt đầu phát lửa vào khoảng 22h52. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng lên quanh khu vực quạt, sau đó lan nhanh khiến thiết bị gần như bị thiêu rụi. Đến khoảng 22h55, đám cháy đã phát triển mạnh; khoảng 22h58, gia đình mới dập được lửa.

Từ tình huống này, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các thiết bị điện trong nhà. Cơ quan này cho biết sự cố thiết bị điện là nguyên nhân tiềm tàng, khó phát hiện; thời gian từ lúc phát sinh cháy đến khi đám cháy phát triển mạnh, có thể gây cháy lan, chỉ khoảng 2-3 phút. Khi cháy xảy ra, các đồ vật xung quanh đều có thể bắt lửa, khiến tình hình trở nên phức tạp.

Hình ảnh cắt từ video

Thiết bị quen thuộc nhưng không thể xem nhẹ

Quạt treo tường, quạt cây, quạt bàn là những thiết bị được sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Vì quá quen thuộc, nhiều gia đình thường để quạt hoạt động trong thời gian dài, thậm chí qua đêm hoặc khi không có người giám sát. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, thiết bị điện dân dụng vẫn có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nếu dây dẫn xuống cấp, ổ cắm quá tải, mô-tơ quá nhiệt hoặc bụi bẩn tích tụ lâu ngày.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm 42 người chết, 48 người bị thương. Đáng chú ý, trong số 989/1.723 vụ cháy đã làm rõ nguyên nhân, có 738 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 74,6%. Cháy tại khu vực nhà dân cũng chiếm tỷ lệ cao nhất, 36,3%.

Cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ thiết bị làm mát mùa nắng nóng, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần tắt thiết bị điện khi không sử dụng hoặc trước khi ra khỏi nhà; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm; không dùng chung một ổ cắm cho nhiều thiết bị công suất lớn để tránh quá tải.

Ảnh minh họa

Nhiều vụ cháy từng bắt đầu từ quạt điện

Thực tế, cháy từ quạt điện không phải tình huống hiếm gặp. Đầu tháng 1/2026, Báo Nhân Dân thông tin về vụ cháy nhà ở phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp khiến 2 trẻ em tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ bộ phận cấu kiện quạt treo tường và xác định nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện ở vị trí quạt treo tường trong phòng ngủ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 1/5/2026 tại Thanh Hóa cũng cho thấy mức độ nguy hiểm khi quạt điện gặp sự cố. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ cháy nhà dân tại đường Phùng Hưng, phường Hạc Thành khiến 2 người mắc kẹt. Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trong gia đình; không để vật dụng dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt. Báo Nhân Dân dẫn nhận định ban đầu cho biết vụ cháy xuất phát từ việc chập, cháy quạt treo tường tại khu vực bếp; chiếc quạt sau đó rơi xuống ghế đệm mút xốp, khiến ngọn lửa bùng phát.

Điểm chung trong các tình huống này là đám cháy không chỉ dừng lại ở thiết bị điện. Khi lửa bắt sang chăn, nệm, rèm cửa, ghế mút, giấy, đồ nhựa hoặc các vật liệu dễ cháy khác, tốc độ lan rộng có thể rất nhanh. Nguy hiểm hơn, khói độc sinh ra trong không gian kín có thể khiến người trong nhà mất phương hướng, khó thoát nạn.

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Những dấu hiệu bất thường cần kiểm tra ngay

Để phòng ngừa nguy cơ cháy, người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường ở quạt và thiết bị điện. Nếu quạt phát ra tiếng kêu lạ, rung lắc mạnh, có mùi khét, quay yếu, chập chờn, khó khởi động, mô-tơ nóng bất thường hoặc xuất hiện khói, tia lửa, người dùng nên ngừng sử dụng ngay để kiểm tra. Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo cần định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị và kịp thời thay thế khi phát hiện các dấu hiệu như tiếng kêu lạ, rung lắc mạnh hoặc mùi khét.

Bên cạnh bản thân chiếc quạt, dây điện, phích cắm và ổ cắm cũng cần được kiểm tra thường xuyên. EVN cảnh báo, vào mùa hè, nhiều hộ gia đình sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn nhưng không kiểm tra, bảo dưỡng dây dẫn, aptomat, ổ cắm; dây điện cũ, xuống cấp hoặc đấu nối tùy tiện dễ dẫn đến chập điện, phát sinh tia lửa gây cháy. EVN khuyến cáo người dân không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trên một ổ cắm, tắt thiết bị điện khi không sử dụng và không để vật dụng dễ cháy gần nguồn điện, thiết bị sinh nhiệt.

Ảnh minh họa

Từ video chiếc quạt treo tường cháy rụi trong vài phút, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo mỗi gia đình nên chủ động trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy sớm, phương tiện phòng khói khí độc, đồng thời có phương án thoát nạn tại nhà.



