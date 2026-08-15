Quảng trường rộng hơn 1,1ha vừa diễn ra sự kiện chưa từng có ở Việt Nam: Trong quần thể rộng tới 248ha, tầm nhìn thẳng ra vịnh Di sản

Đây là khu vực được nhiều du khách cũng như chính người dân bản địa yêu thích.

Quảng trường biển Halong Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh trong chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 với chủ đề "Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam". Tối 12/8, 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng xuất hiện tạitrong chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 với chủ đề "Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam".

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, đây là mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm của Miss World, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn đăng cai tổ chức cuộc thi. Quảng Ninh là địa phương đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu và chương trình khai mạc.

Bên cạnh sự xuất hiện của dàn thí sinh quốc tế, địa điểm diễn ra sự kiện cũng gây chú ý. Quảng trường nằm sát bờ vịnh Hạ Long, thuộc một quần thể đô thị - du lịch có diện tích hàng trăm ha, giữa khu vực Bãi Cháy và Tuần Châu.

Ảnh Halong Marina

Quảng trường khoảng 1,1ha, tầm nhìn trực tiếp ra vịnh

Theo website chính thức của Halong Marina, Quảng trường biển nằm tại Bán đảo 2, vị trí trung tâm giữa ba bán đảo của khu đô thị. Không gian này có tổng diện tích khoảng 11.000m2, tương đương khoảng 1,1ha, với tầm nhìn trực tiếp ra vịnh và khả năng kết nối thuận tiện tới những khu vực giải trí lân cận.

Quảng trường được bố trí sát biển, với khoảng sân rộng, cảnh quan cây xanh và không gian mở, phù hợp cho các hoạt động cộng đồng, thể thao, lễ hội hay sự kiện quy mô lớn. Chính đơn vị vận hành cho biết nơi đây có thể đáp ứng những chương trình tập trung khoảng 5.000-10.000 người.

Quảng trường không đứng riêng lẻ mà thuộc Halong Marina. Xung quanh khu vực này hiện cũng có các cơ sở lưu trú quốc tế. Chẳng hạn, InterContinental Halong Bay Resort nằm tại Bán đảo 2, Halong Marina. Theo website IHG, khu nghỉ dưỡng có 275 phòng, suite, residence và villa, cùng hệ thống nhà hàng, khu hoạt động trẻ em và spa.

Một góc khác của khu vực quảng trường (Ảnh Halong Marina)

Từ quảng trường, du khách có thể chơi từ chiều tới tối

Với khách du lịch, thời điểm dễ chịu để bắt đầu khám phá khu vực quảng trường là cuối buổi chiều. Khi nắng dịu, du khách có thể đi bộ ven biển, chụp ảnh và ngắm cảnh vịnh trước khi chuyển sang các hoạt động ăn uống, giải trí vào buổi tối.

Điểm đáng chú ý là nhiều trải nghiệm được bố trí khá tập trung. Theo Cổng Du lịch Quảng Ninh, Bán đảo 2 được định hướng là một trong những tâm điểm của hoạt động từ chiều tới đêm tại Halong Marina. Khu vực này có Chã Small Village, Beach Camp và Bayzone, được phát triển theo hướng kết hợp hình ảnh Hạ Long xưa, bản sắc làng chài với các dịch vụ du lịch hiện đại.

Trong đó, Chã Small Village có thể là điểm dừng phù hợp với những du khách muốn tìm một không gian mang màu sắc địa phương, còn Bayzone thiên về ẩm thực và giải trí. Nếu đi đúng dịp có chương trình, du khách còn có thể gặp các hoạt động của Halong Marina Street Fest với không gian biểu diễn, mua sắm và vui chơi về đêm. Tuy nhiên, Street Fest được tổ chức theo từng chủ đề và thời điểm, vì vậy khách nên kiểm tra lịch trước chuyến đi thay vì mặc định hoạt động hằng tối.

Quảng trường là nơi diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt, trong đó có đêm khai mạc Miss World 2026 (Ảnh VOV)

Tối xem nhạc nước, có thể kết hợp Bãi Cháy - Tuần Châu

Một trong những trải nghiệm nổi bật tại Halong Marina hiện nay là Halo Bay Show. Tháng 7/2026, Cổng Du lịch Quảng Ninh cho biết chương trình nhạc nước tại đây đang trở thành sản phẩm giải trí thu hút đông du khách và các gia đình vào buổi tối, kết hợp âm nhạc, ánh sáng laser, hiệu ứng nước và công nghệ trình chiếu.

Trước đó, cơ quan du lịch tỉnh cũng xác định Halo Bay Show là một trong những sản phẩm được tổ chức phục vụ mùa du lịch 2026. Vì vậy, với khoảng nửa ngày, du khách có thể bắt đầu từ 15h30-16h tại Quảng trường biển, dành thời gian đi bộ và chụp ảnh, ghé các không gian quanh Bán đảo 2, dùng bữa tối rồi kết thúc bằng Halo Bay Show.

Ảnh minh họa - Nguồn

Nếu có cả ngày, hành trình có thể mở rộng theo hai hướng. Du khách có thể dành buổi sáng vui chơi ở Bãi Cháy, sau đó về Halong Marina vào cuối chiều; hoặc kết hợp tham quan vịnh Hạ Long, Tuần Châu trước khi trở lại khu vực quảng trường vào buổi tối.